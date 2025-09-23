Giriş
    Facebook’a yapay zekalı flört asistanı geliyor

    Meta, Facebook Dating’e yapay zeka destekli asistan ekledi. Kullanıcılar daha kişiselleştirilmiş eşleşmeler bulabilecek ancak hizmetin Türkiye’de henüz aktif olmadığını belirtelim.

    Facebook’a yapay zekalı flört asistanı geliyor Tam Boyutta Gör
    Meta, kullanıcıların partner arayışını kolaylaştırmak için Türkiye’de aktif olmayan Facebook Dating hizmetine yeni bir yapay zeka asistanı eklediğini duyurdu. Şirket, bu özelliğin kişilerin aradığı kriterlere daha uygun eşleşmeler bulmasına yardımcı olacağını belirtiyor Kullanıcılar, örneğin “teknolojiyle ilgilenen Berlin’de yaşayan biri” gibi özel taleplerini yapay zekaya yöneltebilecek veya profillerini geliştirmek için öneriler alabilecek.

    Flört uygulamalarına yapay zeka dokunuşu

    Meta ayrıca, “Meet Cute” adını verdiği yeni özellikle kullanıcıların sürekli kaydırma yorgunluğunu azaltmayı hedefliyor. Bu sistem, haftada bir kez algoritma tarafından seçilen “sürpriz eşleşme” sunarak farklı bir deneyim yaratıyor.

    Şirketin verilerine göre 18-29 yaş arası kullanıcıların Facebook Dating üzerinden gerçekleştirdiği eşleşmeler son bir yılda yüzde 10 arttı. Her ay bu yaş grubundan yüzbinlerce kişi yeni profil oluşturuyor. Yine de rakiplerle kıyaslandığında Facebook Dating’in kullanıcı kitlesi görece küçük kalıyor. Tinder’ın yaklaşık 50 milyon, Hinge’in ise 10 milyon günlük aktif kullanıcısı bulunuyor.

    Öte yandan yapay zeka destekli özellikler, son dönemde flört uygulamalarında standart haline gelmiş durumda. Match Group’un (Tinder, Hinge, OKCupid’in sahibi) OpenAI ile yaptığı iş birliği sonucunda geliştirdiği yapay zeka tabanlı fotoğraf seçici ve profil yanıtlarını düzenleyen araçlar bunlara örnek olarak öne çıkıyor. Bumble da benzer şekilde yapay zekayı platformuna entegre ediyor.

