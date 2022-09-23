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    Anlık Bildirim

    Facebook, Apple'ın kurallarını deldi geçti: İzleniyoruz!

    Yeni araştırma, Meta’nın Apple’ın kati kurallarına rağmen iPhone kullanıcılarını izlediğini ortaya çıkardı. Facebook ve Instagram uygulamasını kullanırken harici bağlantılara tıklamayın!
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    facebook bizi izliyor mu

    Apple’ın güvenlik ve gizlilik üzerine birçok iPhone reklamı var ve çok katı kurallar uyguladığını biliyoruz. Ancak bazı teknoloji şirketleri bu kuralları çok da önemsemiyor. Facebook’un ana şirketi Meta’ya karşı açılan iki yeni toplu davaya göre, iPhone kullanıcıları, gizli bir boşluk kullanılarak Facebook ve Instagram uygulamaları üzerinden izleniyor. Kullanıcılar, Facebook ve Instagram’da uygulama içi tarayıcı üzerinden bir siteye ulaştığında, siteye kullanıcının haberi olmadan javascript kodu yerleştiriliyor, bu da Meta’nın her şeyi izlemenize olanak tanıyor.

    Meta, yasaları çiğniyor iddiası!

    Apple, geçtiğimiz sene uygulama geliştiricilerinin kullanıcılara verilerinin izlenip izlenemeyeceğini sormaları gerektiren uygulama takibi şeffaflığı (app tracking transparency veya kısaca ATT) adında yeni gizlilik politikası yayınlamıştı. Apple’ın gizlilik kararı nedeniyle büyük teknoloji şirketleri milyarlarca dolar kaybetti. Yalnızca Meta’nın kaybı 10 milyar dolar. Kullanıcıların internette ne yaptıklarını takip edebilmek, para kazanmak için reklamlara güvenen şirketler için önemli bir gelir akışı. Apple ve Meta, o zamandan beri uygulama izleme sorunu yüzünden birbirleriyle çekişme halinde. Meta’ya yüklenen iddialar, yalnızca Apple’ın politikalarını çiğnediği anlamına gelmiyor, Meta izinsiz olarak kullanıcı verilerini topladığından ilgili yasaları da çiğnemiş oluyor.

    Meta, iddiaları yalanladı

    Instagram ve Facebook’un uygulama içi tarayıcılarında bu güvenlik sorununun olduğu herkesçe biliniyor. Meta’nın güvenlik araştırmacıları tarafından da ortaya çıkarılan bu olay bizler açısından gizlilik ihlali ancak Meta, bu iddiaları kesinlikle kabul etmiyor. Facebook ve Instagram’ın ana şirketi, uygulama içi tarayıcının kullanıcının gizlilik tercihlerine saygı gösterecek şekilde tasarlandığını belirtiyor.

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    M
    makine26 3 gün önce

    lexus çakması

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