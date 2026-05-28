    Facebook ve Instagram Plus sunulmaya başladı: İşte fiyatı ve özellikleri

    WhatsApp Plus'ın yanında Instagram Plus ve Facebook Plus aboneliği dünya genelinde kullanıma sunulmaya başladı. Peki, Facebook & Instagram Plus abonelik fiyatı ve avantajları neler?

    Meta, popüler uygulamaları Instagram, Facebook ve WhatsApp için abonelik planının küresel olarak kullanıma sunulduğunu, işletmeler, içerik üreticileri ve Meta AI kullanıcıları için yeni aboneliklerin de testlerine başlandığını duyurdu. İşte Facebook Plus ve Instagram Plus abonelik fiyatı ve avantajları:

    Facebook Plus ve Instagram Plus abonelik fiyatı ne kadar?

    Facebook Plus ve Instagram Plus abonelik fiyatı aylık 3.99 dolar olarak açıklandı. Ücretli planlar profil özelleştirme, süper tepkiler ve hikaye analizleri gibi özellikler sunuyor.

    Instagram Plus aboneliği öne çıkan özellikleri

    • Hikayelerin aynı kişi tarafından kaç kez izlendiğini görme
    • 24 saatten uzun hikaye paylaşabilme
    • Başkalarının hikayelerini izleyenler listesinde görünmeden önizleme
    • Hikaye izleyici listesinde arama yapabilme
    • Hikayeleri diğer hikayeler arasında öne çıkarma
    • Takipçilerin akışında görünmeden doğrudan profile gönderi paylaşabilme ve öne çıkarma yapabilme
    • Özel uygulama simgeleri
    • Profil biyografileri için özelleştirilebilir yazı tipleri

    Öncelikle, yeni Instagram Plus planı, abonelere ekstra özellikler sunuyor. Örneğin, Hikayenizi kaç kişinin tekrar izlediğini toplu olarak görebilme ve "Yakın Arkadaşlar" seçeneğinin ötesinde Hikayeler için sınırsız sayıda izleyici listesi oluşturabilme.

    Kullanıcılar ayrıca haftada bir kez ek görüntüleme için bir hikayeyi öne çıkarabilecek, bir hikayeyi 24 saatten fazla süreyle profilinde gösterebilecek, izleyici olarak görünmeden bir hikayeye bakabilecek ve daha fazlasını yapabilecek. Kullanıcılar ayrıca takipçilerinin akışlarında görünmeden doğrudan profillerine gönderi paylaşabilecek ve öne çıkarabilecek. Ayrıca Hikayeler için Süper Kalp animasyonlu tepkiler, özel uygulama simgeleri, profil biyografileri için özelleştirilebilir yazı tipleri ve profil için ek pinlere erişim gibi başka özellikler de sunuluyor.

    Facebook Plus aboneliği avantajları neler?

    Facebook Plus ise Facebook hikayelerinin görünürlük süresini 24 saat yerine 48 saate uzatmanıza olanak tanıyor ve çoğunlukla hikayelerle etkileşime odaklanan bir dizi ek özellik sunuyor.

    Meta, Facebook Plus ve Instagram Plus aboneliğine sunulacak özelliklerin tam listesini yakında paylaşılacak. Meta'nın ürün müdürü Naomi Gleit, zamanla daha eğlenceli özelliklerin de ekleneceğini söyledi.

    Meta One aboneliği de sunuldu

    Yeni planlar, Meta platformlarının abonelik tekliflerini birleştiren "Meta One" markası altında sunuluyor. 7.99 dolarlık Meta One Plus planı ve 19.99 dolarlık Meta One Premium planı, Meta yapay zeka kullanıcılarını hedefliyor. Her iki plan da daha yüksek işlem gücü gerektiren sorguları, mantıksal çıkarımı ve görüntü/video üretimini etkinleştiriyor ancak Premium daha karmaşık görevler için daha derin mantıksal çıkarım da dahil olmak üzere daha fazla kapasite sunuyor.

