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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook Messenger iOS uygulaması baştan yazıldı, hız kazandı

    Yavaşlığından ve hantallığından şikayet edilen Facebook Messenger iOS uygulaması sıfırdan tasarlandı. Eskisine göre çok daha hızlı ve küçük boyutlu olan uygulama indirmeye sunuldu.
    2 hf.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Facebook Messenger iOS uygulaması baştan yazıldı, hız kazandı
    Tam Boyutta Gör

    Facebook Messenger iOS uygulaması uzun süredir yavaş açılma ve verimsizlik sorunları nedeniyle eleştiriliyordu. Facebook geçen yıl sıfırdan bir uygulama sözü vermişti ve gecikmeli de olsa bu yıl sözünü tuttu.

    Facebook Messenger iOS neler sunuyor?

    Project LightSpeed adıyla başlayan yeni projede Facebook geliştirici ekibi sıfırdan bir uygulama tasarladı. Yeni Messenger iOS uygulaması tamamen hıza odaklanıyor ve bellekte en az yeri kaplamayı amaçlıyor. Uygulamanın boyutu 30MB altında.

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    Geliştirici ekip kod satırlarında yüzde 84 civarında bir tasarruf elde etmeyi başarmış. Böylece önceki uygulamanın yüzde 25’i kadar bir boyut elde edilmiş. Yeni uygulamanın önceki versiyona göre iki kat daha hızlı açıldığı ifade ediliyor.

    Diğer taraftan Rehber sekmesinin ara yüzünde de önemli bir iyileştirme yapılmış. Birden fazla olan sayfa ara yüzleri tek bir sayfaya indirgenmiş. Böylece her sayfada aynı tecrübe sağlanmış. Uygulama yeni olduğu için bazı özelliklerin sonradan ekleneceği ifade ediliyor. Messenger uygulaması Android tarafında ise mevcut versiyonlarla yola devam edecek.

    Messenger Messenger Messenger Messenger Facebook, Inc. Sosyal Ağ Ücretsiz 64 MB



    https://www.neowin.net/news/facebook-introduces-its-new-messenger-app-for-ios-based-on-project-lightspeed Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Doanc4n (D C) 2 hf.
    ekrem kokan hareketler :D
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 2 hf.
    Haberin başlığını okuyorum.
    Yazan editörün kim olduğunu tahmin ediyorum.
    Açıyorum: BİNGO!
    Yanıtla +2
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    smart1978 (X Y) 2 hf.
    Android'teki tum uygulamalar da boyle olsa .
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    yorumculuklar 2 hf.
    O kadar gereksiz şeyler ile dolu ki, kalkan özelliklerin kodunu bile tutuyorlardı bence. Bu bir başarı değil, plansız ve kötü tasarımdır. Sıfırdan uygulama tasarlamak nedir ya ??
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    cand. 2 hf.
    Milletin mesajlarını daha iyi okuyup şikayet edebilmek için yenilendi
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