Facebook Messenger iOS uygulaması baştan yazıldı, hız kazandı

Tam Boyutta Gör

Facebook Messenger iOS uygulaması uzun süredir yavaş açılma ve verimsizlik sorunları nedeniyle eleştiriliyordu. Facebook geçen yıl sıfırdan bir uygulama sözü vermişti ve gecikmeli de olsa bu yıl sözünü tuttu.

Facebook Messenger iOS neler sunuyor?

Project LightSpeed adıyla başlayan yeni projede Facebook geliştirici ekibi sıfırdan bir uygulama tasarladı. Yeni Messenger iOS uygulaması tamamen hıza odaklanıyor ve bellekte en az yeri kaplamayı amaçlıyor. Uygulamanın boyutu 30MB altında.

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgınında evden çalışmak zorunda olanlar için küçük ipuçları

Ayrıca Bkz. "Yavaşlatma davasında Apple cihaz başına 25$ ödeyebilir"

Geliştirici ekip kod satırlarında yüzde 84 civarında bir tasarruf elde etmeyi başarmış. Böylece önceki uygulamanın yüzde 25’i kadar bir boyut elde edilmiş. Yeni uygulamanın önceki versiyona göre iki kat daha hızlı açıldığı ifade ediliyor.

Diğer taraftan Rehber sekmesinin ara yüzünde de önemli bir iyileştirme yapılmış. Birden fazla olan sayfa ara yüzleri tek bir sayfaya indirgenmiş. Böylece her sayfada aynı tecrübe sağlanmış. Uygulama yeni olduğu için bazı özelliklerin sonradan ekleneceği ifade ediliyor. Messenger uygulaması Android tarafında ise mevcut versiyonlarla yola devam edecek.

Messenger Facebook, Inc. Sosyal Ağ Ücretsiz 64 MB

https://www.neowin.net/news/facebook-introduces-its-new-messenger-app-for-ios-based-on-project-lightspeed

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.