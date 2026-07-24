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Meta, Facebook'u yeniden büyütmek ve kullanıcılarını rakip platformlara kaptırmamak için önemli değişikliklere hazırlanıyor. Şirket, TikTok benzeri tam ekran video deneyimi, Marketplace satıcılarına özel yeni uygulama ve ücretsiz doğrulama rozeti gibi yenilikleri test etmeye başlayacağını duyurdu.

Facebook ana ekran TikTok’a benzeyecek

Meta çatısı altındaki Facebook'un başkanı Tom Alison, platformun bu yıl içinde "yeniden tasarlanmış" bir kullanıcı deneyimini test edeceğini açıkladı. Bu kapsamda seçili kullanıcılar, uygulamayı açtıkları anda doğrudan tam ekran video akışıyla karşılaşacak.

Şirket henüz yeni arayüzün nasıl görüneceğine dair görseller paylaşmadı. İlk testlerin, video içeriklerinin daha yoğun tüketildiği ülkelerde başlatılması planlanıyor. Eğer testler başarılı olursa gelecek yıl ABD'de de kullanıma sunulması hedefleniyor.

Ücretsiz doğrulama rozeti dönemi başlıyor

Meta, Facebook'taki doğrulama sisteminde de önemli bir değişikliğe gidiyor. Daha önce yalnızca aylık 11,99 dolardan başlayan Meta Verified aboneliğiyle alınabilen doğrulama rozetine ek olarak artık ücretsiz bir doğrulama seçeneği sunulacak. Kullanıcılar, basit bir selfie doğrulama sürecini tamamlayarak ücretsiz doğrulama rozeti alabilecek.

Tam Boyutta Gör Bunun yanında Marketplace satıcılarına özel Seller uygulaması da kullanıma sunuluyor. Craigslist benzeri yapıya sahip uygulama sayesinde satıcılar ilanlarını yönetebilecek, performans verilerini takip edebilecek ve alıcılarla tek bir uygulama üzerinden iletişim kurabilecek.

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Facebook'ta büyük değişim: Ana ekran tamamen yenileniyor

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