Fallout 2. sezonuyla geri dönüyor; Yeni sezondan ilk görseller paylaşıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl yayınlanan ilk sezonuyla büyük beğeni kazanan Fallout dizisi, izlenme rakamlarıyla da Amazon'un yüzünü güldürdü. Amazon Prime Video'da bugüne kadar en çok izlenen dizilerden birine dönüşen Fallout, bu sayede kısa süre içinde 2. sezon onayını da aldı. O günden beri merakla beklediğimiz 2. sezon, Aralık ayında izleyici ile buluşacak.

Yayın tarihi yaklaşan 2. sezon için tanıtım çalışmalarına başlayan Amazon, bugün yeni sezondan ilk görselleri paylaştı.

Fallout 2. Sezon, Aralık Ayında İzleyici ile Buluşacak

Westworld'ün de yaratıcıları olan Jonathan Nolan ve Lisa Joy ikilisinin yapımcılığını üstlendiği dizi, oyunlarda olduğu gibi Vault'ta, yani bir yeraltı sığınağında başlıyor. Vault'tan ayrılıp kıyamet sonrası bir dünyaya adım atan Lucy (Ella Purnell), bu yolculuk sırasında dış dünyanın tehlikeli yüzüyle karşı karşıya kalıyor.

Bugüne kadar çekilmiş en iyi oyun uyarlamaları 2 hf. önce eklendi

Hikâyeyi ilk sezonun bıraktığı yerden devam ettirecek olan 2. sezonda Lucy'nin yolu New Vegas'a uzanacak. Böylece oyunlarda önemli bir yere sahip New Vegas'ı dizide de görme şansı yakalayacağız.

Ella Purnell'in yanı sıra Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Moisés Arias ve Frances Turner da ilk sezondaki rolleriyle geri dönecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: