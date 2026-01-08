Giriş
    Hem Fallout 3'ün hem de Fallout: New Vegas'ın yeni versiyonları geliyor

    Fallout serisinin en sevilen oyunları arasında yer alan Fallout 3 ve Fallout: New Vegas yakında Remastered versiyonlarıyla geri dönebilir. Her iki oyunun da hazırlık aşamasında olduğu konuşuluyor.

    Hem Fallout 3'ün hem de Fallout: New Vegas'ın yeni versiyonları geliyor Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Video'da yayınlanan dizi uyarlaması sayesinde popülerliği daha da artan Fallout serisi, oyun tarafında da yeniden hareketlenmeye başlıyor. Son olarak 2018 yapımı Fallout 76 ile oyunseverlerin karşısına çıkan serinin ana seriye beşinci bir oyun ekleyeceği bir süredir konuşuluyor. Ancak görünen o ki Fallout oyunlarına dair planlar bununla sınırlı değil.

    Fallout 3 ve Fallout: New Vegas'ın Remastered Versiyonları Geliyor

    Microsoft ve Xbox cephesinde yaşananları yakından takip eden Windows Central'ın özel haberine göre şu anda hem Fallout 3'ün hem de Fallout: New Vegas'ın yenilenmiş versiyonları hazırlanıyor.

    Fallout oyunlarının bu yenilenmiş versiyonlarının aynı The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered gibi remastered versiyonlar olacağı; yani oyunları baştan yapmak yerine, var olan oyunları yenilenmiş grafikler ve kontrollerle güncelleyeceği belirtiliyor.

    Bethesda ya da Microsoft henüz konu hakkında bir açıklama yapmış değil ki oyunlar yayınlanana kadar da bu durum değişmeyebilir. Çünkü hatırlarsanız Bethesda, Oblivion konusunda da benzer bir yol izlemiş ve uzun süre söylenti olarak kalan Remastered versiyonunu bir anda yayınlamıştı.

    Stüdyonun bu stratejisi sebebiyle oyunların ne zaman çıkacağını kestirmek güç. Ancak Fallout 3 Remastered'ın New Vegas'tan daha önce gelmesi bekleniyor. New Vegas Remastered'ın çıkışı birkaç yılı bulabilir.

