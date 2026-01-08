Hem Fallout 3'ün hem de Fallout: New Vegas'ın yeni versiyonları geliyor

Fallout 3 ve Fallout: New Vegas'ın Remastered Versiyonları Geliyor
Microsoft ve Xbox cephesinde yaşananları yakından takip eden Windows Central'ın özel haberine göre şu anda hem Fallout 3'ün hem de Fallout: New Vegas'ın yenilenmiş versiyonları hazırlanıyor.
Fallout oyunlarının bu yenilenmiş versiyonlarının aynı The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered gibi remastered versiyonlar olacağı; yani oyunları baştan yapmak yerine, var olan oyunları yenilenmiş grafikler ve kontrollerle güncelleyeceği belirtiliyor.
Bethesda ya da Microsoft henüz konu hakkında bir açıklama yapmış değil ki oyunlar yayınlanana kadar da bu durum değişmeyebilir. Çünkü hatırlarsanız Bethesda, Oblivion konusunda da benzer bir yol izlemiş ve uzun süre söylenti olarak kalan Remastered versiyonunu bir anda yayınlamıştı.
Stüdyonun bu stratejisi sebebiyle oyunların ne zaman çıkacağını kestirmek güç. Ancak Fallout 3 Remastered'ın New Vegas'tan daha önce gelmesi bekleniyor. New Vegas Remastered'ın çıkışı birkaç yılı bulabilir.