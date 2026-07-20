Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Fallout 3 ve New Vegas remaster olarak geri dönüyor

    Bethesda, Fallout serisinin geleceğine dair önemli açıklamalar yaptı. Yapılan duyuruda Fallout 3 ve New Vegas için remaster sürümlerinin geliştirildiği resmen doğrulandı.

    Fallout 3 ve New Vegas remaster olarak geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Bethesda Game Studios, Fallout serisinin geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Stüdyonun paylaştığı yeni bilgilere göre Fallout 3 ve Fallout: New Vegas için remaster sürümleri geliştiriliyor. Stüdyo aynı zamanda Starfield, Fallout 5 ve The Elder Scrolls VI için de yeni detaylar paylaştı.

    Eskiler modern platformlara geliyor

    Bethesda, yayımladığı açıklamada birçok oyuncunun eski Fallout oyunlarını yeniden deneyimlemek istediğinin farkında olduklarını belirterek Fallout 3 ve Fallout: New Vegas için remaster projeleri üzerinde çalıştıklarını resmen doğruladı. Bu iki oyun için remaster iddiaları senenin başında da gündeem gelmişti.

    Şirket, şu an için bu yapımların çıkış tarihini açıklamadı. Ayrıca remaster sürümlerine ait herhangi bir oynanış görüntüsü, ekran görüntüsü veya teknik detay da paylaşılmış değil. Açıklama yalnızca her iki oyunun da geliştirme sürecinde olduğunu doğrulamakla sınırlı kaldı.

    Bethesda'nın açıklamalarında serinin yeni ana oyunu da yer aldı. Buna göre Fallout 5 şu anda ön geliştirme aşamasında bulunuyor. Bununla birlikte şirket, Fallout 4'ün dünya genelinde 35 milyon adet sattığını da duyurdu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kpss sonuç belgesi depollution system faulty bulaşık makinesi suyu ısıtmıyor yedek su deposu fokurduyor jetta 1.4 tsi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum