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Tam Boyutta Gör Bethesda Game Studios, Fallout serisinin geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Stüdyonun paylaştığı yeni bilgilere göre Fallout 3 ve Fallout: New Vegas için remaster sürümleri geliştiriliyor. Stüdyo aynı zamanda Starfield, Fallout 5 ve The Elder Scrolls VI için de yeni detaylar paylaştı.

Eskiler modern platformlara geliyor

Bethesda, yayımladığı açıklamada birçok oyuncunun eski Fallout oyunlarını yeniden deneyimlemek istediğinin farkında olduklarını belirterek Fallout 3 ve Fallout: New Vegas için remaster projeleri üzerinde çalıştıklarını resmen doğruladı. Bu iki oyun için remaster iddiaları senenin başında da gündeem gelmişti.

Şirket, şu an için bu yapımların çıkış tarihini açıklamadı. Ayrıca remaster sürümlerine ait herhangi bir oynanış görüntüsü, ekran görüntüsü veya teknik detay da paylaşılmış değil. Açıklama yalnızca her iki oyunun da geliştirme sürecinde olduğunu doğrulamakla sınırlı kaldı.

Bethesda, Starfield için gelecek planlarını paylaştı 20 sa. önce eklendi

Bethesda'nın açıklamalarında serinin yeni ana oyunu da yer aldı. Buna göre Fallout 5 şu anda ön geliştirme aşamasında bulunuyor. Bununla birlikte şirket, Fallout 4'ün dünya genelinde 35 milyon adet sattığını da duyurdu.

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Fallout 3 ve New Vegas remaster olarak geri dönüyor

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