Fallout 3 ve New Vegas remaster olarak geri dönüyor

Eskiler modern platformlara geliyor
Bethesda, yayımladığı açıklamada birçok oyuncunun eski Fallout oyunlarını yeniden deneyimlemek istediğinin farkında olduklarını belirterek Fallout 3 ve Fallout: New Vegas için remaster projeleri üzerinde çalıştıklarını resmen doğruladı. Bu iki oyun için remaster iddiaları senenin başında da gündeem gelmişti.
Şirket, şu an için bu yapımların çıkış tarihini açıklamadı. Ayrıca remaster sürümlerine ait herhangi bir oynanış görüntüsü, ekran görüntüsü veya teknik detay da paylaşılmış değil. Açıklama yalnızca her iki oyunun da geliştirme sürecinde olduğunu doğrulamakla sınırlı kaldı.
Bethesda'nın açıklamalarında serinin yeni ana oyunu da yer aldı. Buna göre Fallout 5 şu anda ön geliştirme aşamasında bulunuyor. Bununla birlikte şirket, Fallout 4'ün dünya genelinde 35 milyon adet sattığını da duyurdu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: