    Fallout'a benzetilen Atomfall da diziye uyarlanıyor

    2025'in dikkat çekici oyunlarından olan Atomfall, Emmy ve Altın Küre ödüllü bir ekip tarafından televizyona uyaranıyor. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen Atomfall, konusuyla Fallout'a benzetiliyor.

    Son dönemde çıkan The Last of Us, Fallout, Mortal Kombat gibi oyun uyarlamalarının başarılı olması, Hollywood'un oyunlara adeta hücum etmesine sebep oldu. Artık neredeyse her hafta yeni bir oyun uyarlamasının haberlerini alıyoruz. Şimdi bu uyarlamalarının yanına Atomfall'u da ekleyebiliriz.

    Rebellion Developments tarafından geliştirilen Atomfall’un  dizi uyarlaması için resmi olarak çalışmalara başlandığı ortaya çıktı. Projeyi, daha önce dikkat çeken yapımlara imza atan Two Brothers Pictures hazırlıyor. Senaryo tarafında ise Emmy ve Altın Küre ödüllü yazar-yapımcılar Harry Williams ve Jack Williams (Fleabag, The Missing)yer alıyor.

    Fallout'a benzetilen Atomfall, kıyamet sonrası bir dünyada, İngiltere’nin Lake District bölgesinde geçiyor. Oyunda hafızasını kaybetmiş bir karakterin, nükleer bir felaketin ardından oluşturulan gizemli bir karantina bölgesinde hayatta kalmaya çalışmasını ve bu bölgenin ardındaki sırları çözmesini takip ediyoruz. Atmosferik ve anlatı odaklı bir deneyim sunan yapım, bu yönüyle diziye uyarlanmaya elverişli görünüyor.

    Oyunu yapan Rebellion stüdyosunun kurucuları Jason ve Chris Kingsley yürütücü yapımcı olarak diziye de katkı sağlayacak. Kingsley kardeşler, Williams ikilisinin projeye olan ilgisinden oldukça etkilendiklerini ve özellikle oyunun hikâyesine getirdikleri kişisel yorumları oldukça değerli bulduklarını dile getirdi. Diğer yandan Williams ikilisi ise Atomfall’un “belirgin şekilde İngiliz” kimliğine vurgu yaparak, dizinin de hikâyeyi burada tutacağının sinyallerini verdi.

    Proje henüz geliştirme sürecinin ilk aşamalarında olduğundan şu an için bir kanal ya da platformla anlaşılmadı. Ancak son dönemde oyun uyarmalarına büyük rağbet olması, Atomfall'un bir şekilde ekranlara gelme şansının yüksek olduğunu düşündürüyor.

