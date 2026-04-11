    Toy Story 5, Spider-Man, The Odyssey... Verilere göre 2026'nın en çok beklenen filmleri

    ABD'nin en büyük online bilet satış sitesi olan Fandango, sinema seyircisiyle yaptığı anket sonrasında 2026 yazının en çok beklenen filmlerini belirledi. Zirvede sürpriz bir film var.

    ABD'nin en büyük online bilet satış sitesi olan Fandango, dönem dönem yaptığı anketlerle sinema izleyicisinin nabzını tutuyor. Elde edilen bu veriler, hangi filme kaç salonun ayrılacağı gibi kararları da etkilediği için genelde en güvenilir referans kaynaklarından biri olarak görülüyor. Bu yüzden seyircilerin en çok hangi filmleri beklediğini görmek için de genelde Fandango verilerine bakılıyor.

    Fandango, geçtiğimiz günlerde 2026 yazına odaklanan anketinin sonuçlarını da paylaştı. Christopher Nolan'ın yeni filmi The Odyssey ve yeni Örümcek-Adam filmi Spider-Man: Brand New Day, tahmin edildiği gibi üst sıralarda yer aldı. Ancak liderlik görece sürpriz bir filme gitti. Fandango verilerine göre ABD'deki sinema seyircisi en çok Toy Story 5'i (Oyuncak Hikâyesi 5) bekliyor.

    Toy Story oldukça sevilen bir seri olduğu için ilk beşte olması sürpriz değil ama The Odyssey ve Spider-Man: Brand New Day gibi büyük heyecan yaratan iki filmi geride bırakmış olması şaşırtıcı. Listedeki yeriyle şaşırtan bir diğer film de The Odyssey'in bile üstünde çıkan The Devil Wears Prada 2.

    2026 Yazının En Çok Beklenen Filmleri Arasında The Mandalorian and Grogu Yok

    Diğer yandan listedeki yokluğu göze batan filmler de var. Bunlardan ilki The Mandalorian and Grogu. Bir Star Wars filminin ilk 10'a girememiş olması, bu serinin son yıllarda ne kadar gözden düştüğünün göstergesi. Diğer Steven Spielberg'in UFO fenomenine odaklanan yeni filmi Disclosure Day ve yeni He-Man filmi Masters of the Universe de listede kendisine yer bulamayan filmler olarak dikkat çekiyor.

    İşte Fandango'nun sinema seyircisiyle yaptığı anketlere göre 2026 yazının en çok beklenen filmleri:

    1. Toy Story 5
    2. Spider-Man: Brand New Day
    3. The Devil Wears Prada 2
    4. The Odyssey
    5. Scary Movie 6
    6. Moana
    7. Minions & Monsters
    8. Mortal Kombat 2
    9. Supergirl
    10. Insidious 6
    emrahmt 1 gün önce

    [resim]

    genconline 5 gün önce

    .

    Dr.Perga 1 hafta önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    maligezgin 1 hafta önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

