Süper Lig için sanal fantezi ligi kuruluyor

Fantezi Süper Ligi kuruluyor
Fantezi Süper Ligi benzerlerinde olduğu gibi aktif bir mücadeleye dayanmıyor. Aslında tahmin piyasasına benziyor diyebiliriz. Belirli bir bütçeyle istediğiniz takımdan istediğiniz oyuncuyu alarak kadro oluşturuyorsunuz. Örneğin Beşiktaş’ta Mohamed Salah’ı oynatabilirsiniz.
Bu sistemde veriler genelde Opta veri tabanından çekiliyor. O hafta kart gören, kendi kalesine gol atan futbolcu ya da gol yiyen kaleci puan kaybediyor. Gol atan ve asist yapan futbolcu ise puan kazanıyor. Böylece her hafta kadronuzdan belirli bir puan elde ediyorsunuz. Bu puanlarla sıralama tablosuna giriyorsunuz.
Fantezi liginde haftanın ve ayın birincileri ödüller kazanacak. Sezonun birincisine ise otomobil hediye edilecek. Ligin amacı taraftarlar arasında fanatizmi azaltmak ve kulüplere de gelir sağlamak. Fantezi Süper Ligi önümüzdeki hafta resmiyet kazanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: