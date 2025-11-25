Far Cry dizisi geliyor; Hazırlayan ekip umut verici

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Fallout, The Last of Us, Super Mario Bros. Movie gibi son dönemde çıkan oyun uyarlamalarının başarılı olmasının etkisiyle Hollywood'da şu anda oyun uyarlamaları konusunda adeta bir patlama yaşanıyor. Neredeyse her hafta yeni bir oyun uyarlaması daha ortaya çıkıyor. Bu hafta da sıra Far Cry'da.

Daha önce Fargo, Shogun, The Bear gibi dizilere imza atan FX kanalı, Far Cry'ın dizi uyarlamasına resmi onayı verdi. ABD'de FX kanalında yayınlanacak olan dizi, uluslararası pazara ise Disney+ ve Hulu aracılığıyla sunulacak. Bu da dizi Türkiye'de Disney+'ta yayınlanacak demek oluyor.

Far Cry Bir Antoloji Dizisi Olacak

Far Cry dizisini Noah Hawley ve Rob McElhenney birlikte hazırlıyor ki bu iki ismin varlığı diziye dair beklentileri yukarı çekiyor. Zira Hawley, daha önce Fargo, Legion, Alien: Earth gibi başarılı işlere imza atmış bir isim. Rob McElhenney ise artık kült statüsüne erişmiş olan komedi dizisi It's Always Sunny in Philadelphia'nın yaratıcısı. Farklı türlerde işler ortaya koyan bu ismin şimdi bir araya gelmesi, dikkat çekici bir işin ortaya çıkmasına vesile olabilir.

Rob McElhenney, aynı zamanda dizinin ilk sezonunda rol de alacak. Ancak onun dışında oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağı henüz netleşmiş deği.

Her oyununda farklı bir coğrafyada geçen farklı bir hikâyeye odaklanan Far Cry'ın dizi uyarlaması da bu formülü uygulayacak. Dizi, antoloji türünde olacak; Yani her sezonunda farklı karakterlerle yeni bir hikâye anlatacak. Noah Hawley, daha önce Fargo dizisinde bu formülü başarıyla uygulamaya koymuştu.

