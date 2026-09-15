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    Far Cry dizisinin çekimlerine başlandı: İşte ilk detaylar

    Aynı adlı oyun serisinden uyarlanan Far Cry dizisi için bu hafta sete çıkıldı. Dikkat çekici bir ekip tarafından hazırlanan dizi, her sezonunda farklı bir hikâyeye odaklanacak.

    Far Cry dizisinin çekimlerine başlandı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde sayıları hızla artan oyun uyarlamalarına yakında bir yenisi daha eklenecek. FX ve Disney tarafından hazırlanan Far Cry dizisi için bu hafta sete çıkıldı. Dizi ekibi, setten ilk görseli paylaşarak çekimlerin başladığını resmi olarak duyurdu.

    Daha önce Fargo, Shogun, The Bear gibi dizilere imza atan FX kanalı tarafından hazırlanan Far Cry dizisi, kamera arkasındaki isimlerle merak uyandırıyor. Diziyi Noah Hawley ve Rob McElhenney birlikte hazırlıyor. Hawley, daha önce Fargo, Legion, Alien: Earth gibi başarılı işlere imza atmış bir isim. Rob McElhenney ise artık kült statüsüne erişmiş olan komedi dizisi It's Always Sunny in Philadelphia'nın yaratıcısı. Farklı türlerde işler ortaya koyan bu iki ismin Far Cry için bir araya gelmesi, dikkat çekici bir işin ortaya çıkmasına vesile olabilir.

    Far Cry Bir Antoloji Dizisi Olacak

    Her oyununda farklı bir coğrafyada geçen farklı bir hikâyeye odaklanan Far Cry'ın dizi uyarlaması da bu formülü uygulayacak. Dizi, antoloji türünde olacak; Yani her sezonunda farklı karakterlerle yeni bir hikâye anlatacak. Noah Hawley, daha önce Fargo dizisinde bu formülü başarıyla uygulamıştı.

    Rob McElhenney, aynı zamanda dizinin oyuncu kadrosunda da yer alıyor. Oyuncu kadrosunda onun yanı sıra Steve Buscemi ve Lizzy Caplan (Now You See Me, Cloverfield) gibi iki ünlü isim daha yer alıyor.

    Global pazara Disney+ üzerinden sunulacak Far Cry dizisinin yayın tarihi henüz netleşmiş değil ama artık çekimler başladığına göre diziyi 2027'de görmeyi bekleyebiliriz.

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