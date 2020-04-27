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    Farklı segmentlere hitap eden Cherry Hazır Sistemler

    Itopya'nın Asus destekli olarak çıkardığı Cherry serisi hazır sistemler ile farklı segmentlerdeki ihtiyaçlarınıza yönelik 5 farklı modelde bilgisayar bulunuyor. Hem fiyat/performans, hem de kaliteli..
    22 dk.
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    Itopya'nın Asus destekli olarak çıkardığı Cherry serisi hazır sistemler ile farklı segmentlerdeki ihtiyaçlarınıza yönelik 5 farklı modelde bilgisayar bulunuyor. Hem fiyat/performans, hem de kaliteli markaların seçili parçalarıyla birlikte montaj hizmetinin de sağlandığı sistemler, olağanüstü duruma rağmen 7 iş günü gibi kısa bir sürede kargoya veriliyor. CHERRY-APOCALYPSE, CHERRY-GAMER, CHERRY-SUPREME, CHERRY-STAR ve CHERRY-CARRY olarak isimlendirilen sistemlerin özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz.
     
    CHERRY-APOCALYPSE
     
    Giriş seviyesi sistemimizle başlayalım uygun fiyat ve performansın bulunduğu bu sistem de GTX SUPER 1650 ve Ryzen 5 2600 güçlü bir işlemci ve ekran kartı birleşimi ile gayet dengeli oyun performansı sunuyor.
     
    CHERRY-GAMER
     
    Orta seviye ve Radeon ekran kartı tercih edenler için tasarlanan ve yine Ryzen 2600 işlemciyle beraber gelen CHERRY-GAMER hazır sistem, 480 GB SSD'si ile de fark yaratıyor.O
     
    CHERRY-SUPREME

    Orta üst seviye sistemimizde ise AMD'nin en yeni işlemcilerinden birisi olan 3500X ile performansınızı üst seviyeye taşıyabileceğiniz hazır sisteme grafik birimi tarafında GTX 1660 SUPER eşlik ediyor.
     
    CHERRY-STAR
     
    CHERRY serisinin en çok satan sistemlerinden birisi olan CHERRY-STAR, hem Ryzen 3600 ile hem de RX 5700 XT ile üst seviye donanım keyfini oldukça ekonomik bir etiket ile sunuyor.
     
    CHERRY-CARRY
     
    Fiyat/Performans serisinin en üst seviye sistemlerinden birisi olan CARRY ile Ray Tracing teknolojisini Ryzen 3600 işlemcisinin katacağı güç ile beraber yaşayabilirsiniz.
     
    Hazır sistemler için tıkla: https://www.itopya.com/bilgisayar/hazir-sistemler/hazir-sistemler/



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