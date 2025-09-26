Fas'ın güneş enerjisi, 4800 km'lik denizaltı kablosuyla Almanya'ya taşınacak

Alman basınında yer alan haberlere göre, bu dev altyapı projesi Fas’taki yenilenebilir enerji santrallerinden üretilen elektriği 4.800 kilometrelik yüksek gerilim doğru akım (HVDC) kabloları aracılığıyla Almanya’ya taşımayı amaçlıyor.
Kablo hattı Atlas Okyanusu kıyısını izleyerek Portekiz, İspanya, Fransa, Belçika ve Hollanda karasularından geçecek, ardından Almanya’nın elektrik şebekesine birkaç noktadan bağlanacak.
Kapasite 15 GW'a kadar çıkabilir
30 ila 40 milyar dolar maliyet öngörülüyor
Sila Atlantik’in maliyetinin 30 ila 40 milyar euro arasında olması bekleniyor. Bu devasa bütçeyi karşılamak için devlet garantilerine ihtiyaç duyulacağı, proje liderlerinin de hükümet desteğini resmen talep edeceği belirtiliyor.
Geçmişte başarısızlığa uğrayan Desertec projesinin aksine, Sila Atlantik günümüzdeki çok daha düşük yenilenebilir enerji maliyetleri ve ileri teknoloji sayesinde daha gerçekçi görünüyor. Modern doğru akım denizaltı kabloları, elektriğin uzak mesafelere düşük kayıpla taşınmasını sağlıyor ve kara üzerinden geçen hatların yarattığı toplumsal itirazları da büyük ölçüde bertaraf ediyor.
Almanya açısından proje beş somut fayda vaat ediyor: elektrik fiyatlarının düşmesi, karbon emisyonlarının azalması, şebeke altyapısı masraflarının sınırlanması, özellikle Güney Almanya’da arz güvenliğinin artması ve yapay zeka veri merkezleri gibi enerji yoğun sektörlere ek kapasite sağlanması.
Projenin ticari markası 31 Ocak 2025’te Alman Patent ve Marka Ofisi’ne kaydedildi ve 5 Mayıs 2025’te resmi onay aldı. En iddialı takvime göre, ilk elektrik iletiminin 2034’te başlaması ve sistemin tam kapasiteye 2030’ların sonuna doğru ulaşması bekleniyor.
Sila Atlantik projesi, Fas'ı Avrupa enerji dönüşümünün merkezine yerleştirmesi ve Sahra Çölü'nün yenilenebilir enerji potansiyelini Avrupa'ya taşıması açısından önemli bir proje olarak görülüyor.