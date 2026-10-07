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    Faturası ağır oldu: Apple, Apple Watch için 818 milyon dolar ödeyecek

    Apple Watch nedeniyle açılan patent davasında Apple'ın ödeyeceği miktar arttı. 634 milyon dolarlık tazminata 184 milyon dolar faiz eklenmesiyle fatura 818 milyon dolara çıktı.

    Fatura ağır oldu: Apple'a Apple Watch için 818 milyon dolar ceza! Tam Boyutta Gör
    Apple, Apple Watch modellerindeki kalp ritmi ölçüm teknolojileri nedeniyle karşı karşıya olduğu patent davasında yeni bir ödeme yapmak zorunda kaldı. Şirketin daha önce 634 milyon dolar olarak belirlenen tazminatına 184 milyon dolar faiz eklendi. Böylece Apple'ın ödemesi gereken toplam tutar 818 milyon dolara yükseldi.

    Tazminatına faiz eklendi

    Kaçıranlar için söz konusu davanın temelinde, Apple Watch modellerinde kullanılan kalp ritmi izleme özellikleriyle ilgili Masimo'ya ait patentler bulunuyor. Geçtiğimiz yılın kasım ayında görülen davada jüri, Apple'ın söz konusu patentleri ihlal ettiğine karar vermiş ve Masimo lehine 634 milyon dolarlık tazminat kararı çıkmıştı.

    Apple'ın itirazı ise kabul edilmedi

    Apple, mahkemenin tazminat tutarına faiz eklemesine karşı çıktı. Şirket, faiz ödemesinin Masimo açısından haksız bir kazanç oluşturacağını savundu. Ancak davaya bakan hakim James Selna, Apple'ın bu itirazını reddetti. Hakim, ABD Yüksek Mahkemesi'nin daha önceki kararlarına atıfta bulunarak, patent sahibinin telif ödemelerini zamanında alamamasından kaynaklanan kaybın faiz yoluyla telafi edilmesinin gerekli olduğuna hükmetti.

    Mahkeme aynı zamanda Masimo'nun talep ettiği faiz oranını da kabul etmedi. Masimo, yüzde 7'lik faiz oranı uygulanmasını istemiş ve bu durumda Apple'ın yaklaşık 243 milyon dolar ek ödeme yapması gerekecekti. Bunun yerine hakim, Masimo'nun kendi borçlanma maliyetini temel alan bir hesaplama yapılmasına karar verdi. Faiz, patent ihlalinin başladığı tarihten itibaren yıllık olarak bileşik şekilde hesaplandı.

    Yeni kararla birlikte Apple'ın başlangıçta 634 milyon dolar olarak belirlenen tazminatına 184 milyon dolar faiz eklenmiş oldu. Böylece Apple'ın Masimo'ya ödemesi gereken toplam miktar 818 milyon dolara ulaştı.

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