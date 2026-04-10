FBI, iPhone’dan silinmiş Signal mesajlarını geri getirdi

Sadece gelen mesajlar elde edildi
Olay, Teksas’ın Alvarado kentinde bulunan ICE Prairieland Gözaltı Tesisi’ne yönelik olduğu öne sürülen bir vakayla bağlantılı olarak yürütülen yargılamada gündeme geldi. Sanıklardan Lynette Sharp’ın daha önce terör örgütlerine maddi destek sağladığı gerekçesiyle suçunu kabul ettiği bilgisi paylaşılırken FBI Özel Ajanı Clark Wiethorn’un mahkemede sunduğu ifade dijital delillere ilişkin kritik ayrıntılar içerdi.
Veri kurtarma nasıl mümkün oldu?
Aktarılanlara göre iOS platformunda gelen bildirimler sistem içinde geçici olarak saklanabiliyor. Esasında bu sayede anlık bildirimler kullanıcılara gösterilebiliyor. Özellikle uygulamaların kilit ekranında içerik önizlemesi göstermesine izin verildiğinde bu verilerin cihazda tutulduğu ifade ediliyor.
Signal tarafında ise kullanıcıların bildirimlerde içerik gösterimini kapatma seçeneği bulunduğu biliniyor. Ancak olayda bu ayarın etkin olmadığı, bu nedenle mesaj içeriklerinin bildirim önizlemesi olarak sisteme kaydedilmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Teknik açıdan bakıldığında iPhone’larda veri erişimi, cihazın durumuna göre değişkenlik gösteriyor. BFU (Before First Unlock) ve AFU (After First Unlock) gibi sistem modları, cihazın şifre girilmeden önceki ve sonraki güvenlik seviyelerini belirliyor. Özellikle cihazın ilk kilidi açıldıktan sonra sistemin çok daha geniş veri alanlarına erişime izin verebildiği biliniyor.
Bunun yanında iOS’un yerel veri önbellekleme yaklaşımı da dikkat çekiyor. Sistem, kullanıcı deneyimini hızlandırmak amacıyla bazı verileri cihaz içinde saklayabiliyor ve bu durum, doğru koşullar altında adli analiz süreçlerinde geri kazanılabilir veri miktarını artırabiliyor.
Bir diğer kritik unsur ise push bildirim altyapısı. Uygulama kaldırılmış olsa bile, bildirim göndermeye yarayan token yapısının hemen geçersiz hale gelmemesi, sistemin belirli bir süre daha bildirim almasına imkan tanıyabiliyor. Sunucu tarafı, uygulamanın cihazda yüklü olup olmadığını kesin olarak doğrulayamıyor, bu nedenle bildirim gönderimi teknik olarak devam edebiliyor ve kontrol iOS tarafından yapılıyor. Bu yapı, alınan bildirimlerin cihazda görünür olmasını sağlarken aynı zamanda sistemin bunları geçici olarak saklamasına da zemin hazırlayabiliyor.
Dikkat çeken iOS 26.4 güncellemesi
Dosyada yer alan ifadeler, bildirime dayalı veri kurtarma yönteminin yanı sıra farklı teknik ihtimalleri de gündeme getiriyor. Uzman değerlendirmelerine göre, yasal kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan ticari dijital adli analiz araçları, iOS cihazlarda çeşitli açıkları veya sistem zafiyetlerini kullanarak veri çekebiliyor.
[resim]
.
