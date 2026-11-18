Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat FBI, siber saldırganların yeni bir yapay zeka aracıyla sistemlere çok daha hızlı sızabildiği konusunda uyardı. ARTEX adındaki açık kaynaklı araç, güvenlik açıklarını otomatik olarak tespit edip kullanarak hedeflere sızma süresini üç saatin altına indiriyor. Saldırılarda dünya genelinde binlerce kurum hedef alınırken, binlerce kişinin kişisel verileri de ele geçirildi. Uzmanlar, tüm kuruluşların erişim yetkilerini ve parolalarını acilen gözden geçirmesini öneriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), siber saldırganların ARTEX adı verilen açık kaynaklı yapay zeka aracını kullanarak dünya genelindeki kuruluşların sistemlerine daha hızlı sızdığını açıkladı. Kurumun yayımladığı güvenlik uyarısına göre saldırganlar, hedef belirleme aşamasından sistemlerde üst düzey yetkilere ulaşmaya kadar geçen süreyi bazı saldırılarda üç saatin altına indirebiliyor.

ARTEX saldırıları otomatikleştiriyor

FBI, ARTEX'in en az ağustos ayından bu yana farklı ülkelerdeki kuruluşlara yönelik saldırılarda kullanıldığını bildirdi. Finans, kamu, teknoloji, savunma, yarı iletken, enerji, sağlık, imalat, telekomünikasyon ve hukuk sektörleri saldırganların hedefleri arasında yer alıyor.

Güvenlik açıklarını tespit etmek ve savunma sistemlerini test etmek amacıyla geliştirilen ARTEX, normalde kuruluşların kendi ağlarındaki zayıflıkları belirlemesine yardımcı oluyor. Ancak saldırganlar aynı yeteneklerden yararlanarak sistemlerdeki güvenlik açıklarını bulabiliyor, bu açıklardan faydalanabiliyor ve hassas verileri ele geçirmeye çalışabiliyor.

Microsoft'un analizine göre yapay zeka ajanları güvenlik sistemlerini inceleyebiliyor, tespit ettikleri açıkları istismar edebiliyor ve ağlardan veri çıkarabiliyor. Bu işlemlerin otomatikleştirilmesi, saldırganların aynı anda birden fazla saldırı yöntemini denemesine imkan tanıyor. Böylece geleneksel yöntemlerle daha uzun sürebilecek sızma girişimleri çok daha kısa sürede gerçekleştirilebiliyor.

67 bin kişinin kişisel bilgileri açığa çıktı

FBI'ın uyarısında Güney Kore'deki finans kuruluşlarına yönelik saldırılara da dikkat çekildi. ARTEX kullanılarak gerçekleştirilen bu saldırılarda yaklaşık 67 bin kişinin kişisel bilgilerinin açığa çıktığı belirtildi.

Microsoft ise ayrı bir saldırı kampanyasında 2 bin 250'den fazla kuruluşun Microsoft 365 sistemlerinin ihlal edildiğini bildirdi. Saldırganların bu kampanyada ARTEX'in yanı sıra ConnectWise yedekleme yazılımına ait ele geçirilmiş kimlik bilgilerini kullandığı aktarıldı.

Saldırının dikkat çeken yönlerinden biri, yedekleme yazılımının kuruluşlar tarafından önceden yetkilendirilmiş olmasıydı. Saldırganlar, bu yazılıma tanınan erişim yetkilerinden yararlanarak tek tek kullanıcı hesapları üzerinden oturum açmak zorunda kalmadan sistemlere ulaşabildi.

Yapay zeka servislerinin kimlik bilgileri de hedefte

Tam Boyutta Gör Amazon Web Services tarafından 13 Kasım'da yayımlanan bir araştırma ise yapay zeka destekli saldırıların farklı bir boyutunu da ortaya koydu. Amazon Threat Intelligence ekibi, yapay zeka hizmetlerine ait kimlik bilgilerinin ele geçirilerek başka kuruluşlardaki yeni erişim bilgilerinin bulunmasında kullanıldığı bir saldırı yöntemini tespit etti.

Google açıkladı: Siber saldırılarda artık insanlar devreden çıktı 11 sa. önce eklendi

Araştırmacılar, gerçek yapay zeka servislerini taklit eden tuzak sistemler üzerinden saldırganların faaliyetlerini izledi. Kampanyaların ARTEX ile bağlantılı olduğu orta düzeyde güvenle değerlendirildi. Ancak Amazon, kendi izleme sistemlerinin dışında kalan hedeflerde yapay zeka ajanlarının bildirdiği sonuçları bağımsız olarak doğrulayamadı.

Amazon'un bulgularına göre saldırganlar özellikle varsayılan parolalardan, internete açık kimlik bilgilerinden ve güncel olmayan yazılımlardan yararlanıyor. Yapay zeka araçları ise bu tür zayıflıkların daha hızlı tespit edilmesini ve istismar edilmesini sağlıyor.

FBI'dan kuruluşlara güvenlik uyarısı

ARTEX'in geliştiricisi aracın kötüye kullanıldığına yönelik haberlerin ardından ekim ayında orijinal GitHub deposunu kaldırdı. Ancak FBI, aracın farklı kopyalarının çevrim içi ortamda halen erişilebilir olduğunu belirtti.

Kurum, kuruluşların hassas sistemlere erişimi sınırlandırmasını, yazılımlara verilen yetkileri düzenli olarak gözden geçirmesini ve açığa çıkmış kimlik bilgilerini değiştirmesini öneriyor. Ayrıca olağan dışı hesap hareketlerinin ve büyük miktarda veri aktarımının yakından izlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

FBI'ın uyarısı, son günlerde yaşanan bazı büyük ölçekli hizmet kesintileriyle ilgili tartışmaların ardından geldi. ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) ülke genelinde uçuşları durdurmasına neden olan iletişim sorunları ve Microsoft 365 kesintisi bunlar arasında yer alıyor. Ancak FBI yetkilileri, ARTEX kullanılarak gerçekleştirilen saldırıların bu olaylarla bağlantılı olduğuna dair bir bulgu bulunmadığını açıkladı. JPMorgan Chase ile ilişkilendirilen bankacılık kesintileri de aynı kapsamda değerlendiriliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Siber Güvenlik Haberleri

FBI uyardı: Hackerlar AI ile 3 saatte sistemlere sızabiliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: