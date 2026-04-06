Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    FBI uyardı: Milyonlarca kez indirilen uygulamalar tehlike saçıyor!

    FBI, Çinli üreticilerin popüler uygulamalarının hassas kullanıcı verilerini ifşa edebileceği konusunda uyardı. Uygulamalar, kullanımın ötesinde rehber ve kişisel bilgileri toplayabiliyor.

    fbi iphone & android kullanıcıları uyarı Tam Boyutta Gör
    FBI, indirilebilen bazı Çin menşeli mobil uygulamaların hassas kullanıcı verilerini ifşa edebileceği konusunda yeni bir uyarı yayınladı. Yetkililere göre, bu mobil uygulamalar temel işlevlerinin ötesinde kapsamlı kişisel bilgiler toplayabiliyor. Riskin, kullanıcıyla sınırlı olmadığına da dikkat çekiliyor.

    FBI, Çin'deki sistemlere bağlı mobil uygulamaların yerel ulusal güvenlik yasalarına uyması gerektiğini söylüyor. Bu yasalar, şirketlerin talep edilmesi halinde kullanıcı verilerini yetkililerle paylaşmasını gerektirebiliyor. Bu, indirmeden sonra toplanan bilgilerin gizli kalmayabileceği anlamına geliyor. Kişiler, cihaz ayrıntıları ve kullanım kalıpları gibi verilere erişilebiliyor.

    Uygulama izinlerine dikkat!

    Resmi açıklamada, kolluk kuvvetleri ayrıca birçok uygulamanın kurulum sırasında sürekli olarak veri toplamalarına imkan veren izinler istediğini açıklıyor. Bu, adres, e-posta ve telefon numaralarına erişimi içerebiliyor. Bazı durumlarda, uygulamayı indirmemiş kişilerin bile bilgilerinin başka birinin iletişim listesi aracılığıyla toplanabileceği belirtiliyor. Ayrıca, bazı uygulamaların arka planda sessiz sedasız veri toplayan gizli araçlar içerebileceği konusunda da uyarıda bulunuluyor.

    FBI, Android ve iPhone kullanıcılarına herhangi bir uygulama indirmeden önce daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yetkililer, bir uygulamanın hangi izinleri istediğini kontrol etmeyi ve yalnızca gerekli olanlara izin vermeyi öneriyor. Ayrıca, kullanıcılara yalnızca resmi uygulama mağazalarından uygulama indirmeleri ve cihazlarını güncel tutmaları tavsiye ediliyor. Düzenli yazılım güncellemeleri, hacker’ların faydalanabileceği güvenlik açıklarını giderebiliyor. Şifreleri sık sık değiştirmek ve gerekmedikçe iletişim listelerini paylaşmaktan kaçınmak riski daha da azaltabiliyor. FBI, bu gibi basit alışkanlıkların kişisel verilerin korunmasında büyük fayda sağlayabileceğini söylüyor.

    Özellikle Çinli mobil uygulamalara dikkat!

    FBI’ın uyarısı Çinli firmalar tarafından geliştirilen ve yaygın olarak kullanılan bir dizi uygulamayı kapsıyor. Bunlar arasında video düzenleme platformu CapCut, Temu ve SHEIN gibi alışveriş uygulamaları ve Lemon8 gibi sosyal medya platformları yer alıyor. Bunları birçoğu özellikle ABD’de en çok indirilen uygulamalar arasında yer alıyor.

    TikTok Lite (Merkezi Singapur ve Los Angeles'ta bulunan ancak genel olarak Çin menşeli bir uygulama), Temu, TikTok, PDF & Launcher for Android gibi başka uygulamalar da riskli statüsünde.

    iOS listesi de birkaç önemli farkla neredeyse aynı. App Store'da bu uygulamalara ek olarak, Ta Ta Game Technology Limited adlı, nereden olduğunu hiç belirtmeyen bir uygulama geliştirme şirketinin oyununu ve bir Türk geliştiricinin oyunu (adı paylaşılmamış) öne çıkıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    G
    genconline 8 saat önce

    .

    D
    Dr.Perga 2 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi cam filmi markası devil may cry 4 special edition türkçe yama cs 1.5 şifreleri dualogic şanzıman sahler paspas yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    XIAOMI POCO F7
    XIAOMI POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS ExpertBook P1
    ASUS ExpertBook P1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum