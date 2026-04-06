FBI uyardı: Milyonlarca kez indirilen uygulamalar tehlike saçıyor!

Tam Boyutta Gör FBI, indirilebilen bazı Çin menşeli mobil uygulamaların hassas kullanıcı verilerini ifşa edebileceği konusunda yeni bir uyarı yayınladı. Yetkililere göre, bu mobil uygulamalar temel işlevlerinin ötesinde kapsamlı kişisel bilgiler toplayabiliyor. Riskin, kullanıcıyla sınırlı olmadığına da dikkat çekiliyor.

Steam'deki bu oyunlar virüs içeriyor: FBI inceleme başlattı! 3 hf. önce eklendi

FBI, Çin'deki sistemlere bağlı mobil uygulamaların yerel ulusal güvenlik yasalarına uyması gerektiğini söylüyor. Bu yasalar, şirketlerin talep edilmesi halinde kullanıcı verilerini yetkililerle paylaşmasını gerektirebiliyor. Bu, indirmeden sonra toplanan bilgilerin gizli kalmayabileceği anlamına geliyor. Kişiler, cihaz ayrıntıları ve kullanım kalıpları gibi verilere erişilebiliyor.

Uygulama izinlerine dikkat!

Resmi açıklamada, kolluk kuvvetleri ayrıca birçok uygulamanın kurulum sırasında sürekli olarak veri toplamalarına imkan veren izinler istediğini açıklıyor. Bu, adres, e-posta ve telefon numaralarına erişimi içerebiliyor. Bazı durumlarda, uygulamayı indirmemiş kişilerin bile bilgilerinin başka birinin iletişim listesi aracılığıyla toplanabileceği belirtiliyor. Ayrıca, bazı uygulamaların arka planda sessiz sedasız veri toplayan gizli araçlar içerebileceği konusunda da uyarıda bulunuluyor.

FBI, Android ve iPhone kullanıcılarına herhangi bir uygulama indirmeden önce daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yetkililer, bir uygulamanın hangi izinleri istediğini kontrol etmeyi ve yalnızca gerekli olanlara izin vermeyi öneriyor. Ayrıca, kullanıcılara yalnızca resmi uygulama mağazalarından uygulama indirmeleri ve cihazlarını güncel tutmaları tavsiye ediliyor. Düzenli yazılım güncellemeleri, hacker’ların faydalanabileceği güvenlik açıklarını giderebiliyor. Şifreleri sık sık değiştirmek ve gerekmedikçe iletişim listelerini paylaşmaktan kaçınmak riski daha da azaltabiliyor. FBI, bu gibi basit alışkanlıkların kişisel verilerin korunmasında büyük fayda sağlayabileceğini söylüyor.

Özellikle Çinli mobil uygulamalara dikkat!

FBI’ın uyarısı Çinli firmalar tarafından geliştirilen ve yaygın olarak kullanılan bir dizi uygulamayı kapsıyor. Bunlar arasında video düzenleme platformu CapCut, Temu ve SHEIN gibi alışveriş uygulamaları ve Lemon8 gibi sosyal medya platformları yer alıyor. Bunları birçoğu özellikle ABD’de en çok indirilen uygulamalar arasında yer alıyor.

TikTok Lite (Merkezi Singapur ve Los Angeles'ta bulunan ancak genel olarak Çin menşeli bir uygulama), Temu, TikTok, PDF & Launcher for Android gibi başka uygulamalar da riskli statüsünde.

iOS listesi de birkaç önemli farkla neredeyse aynı. App Store'da bu uygulamalara ek olarak, Ta Ta Game Technology Limited adlı, nereden olduğunu hiç belirtmeyen bir uygulama geliştirme şirketinin oyununu ve bir Türk geliştiricinin oyunu (adı paylaşılmamış) öne çıkıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: