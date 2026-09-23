FC 27 demo PC ve konsollara 25 Eylül'de çıkacak: İşte FC 27 Lite modları, takımlar ve diğer detaylar

EA, 25 Eylül’de ayrıca Kick-Off modu da dahil olmak üzere oyunun sınırlı bir bölümünü sunan ücretsiz indirilebilecek FC 27 Lite'ı da indirmeye açacak. FC 27 demo PS5, Xbox konsolları ve PC’de oynanabilecek.
FC 27 Lite: Platform, oynanabilecek modlar ve takımlar
Santra, Oynamayı Öğren, Online Dostluk Maçı ve Online Sezon modları oynanabilecek. The Grounds, Ultimate Team ve Menajer Kariyeri kilitli olacak.
Seçilebilecek takımlar arasında, Real Madrid, Bayern München, Chelsea ve OL Lyonnes kadın takımı yer alıyor.
FC 27 Lite, PlayStation, Xbox, Steam, Epic Games Store ve EA uygulaması üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek.
EA Sports, FC Lite'ın internetsiz oynanamayacağını, tüm modlar için sürekli internet bağlantısı gerekeceğini söylüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: