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    FC 27 demo PC ve konsollara 25 Eylül'de çıkacak: İşte FC 27 Lite modları, takımlar ve diğer detaylar

    FC 27 demo PS5 ve PC için 25 Eylül'de çıkacak. EA SPORTS FC 27 Lite sürümde oynanabilecek ve oynanamayacak modlarla birlikte takımların listesini de paylaştı.   

    ea sports fc 27 demo pc ne zaman çıkacak Tam Boyutta Gör
    Electronic Arts, 18 Eylül'de Ultimate ve Ultimate Plus Edition oyuncuları için açılan erken erişimin ardından, EA Sports FC 27'yi 25 Eylül’de dünya genelinde piyasaya sürecek. Futbol oyunu PS5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch ve Nintendo Switch 2'de oynanabilecek.

    EA, 25 Eylül’de ayrıca Kick-Off modu da dahil olmak üzere oyunun sınırlı bir bölümünü sunan ücretsiz indirilebilecek FC 27 Lite'ı da indirmeye açacak. FC 27 demo PS5, Xbox konsolları ve PC’de oynanabilecek.

    FC 27 Lite: Platform, oynanabilecek modlar ve takımlar

    ücretsiz fc 27 lite modlar takımlar Tam Boyutta Gör
    EA SPORTS FC 27 Lite, tam oyunu satın almadan belirli modları deneyebileceğiniz, ücretsiz indirilebilecek sınırlı FC sürümü.

    Santra, Oynamayı Öğren, Online Dostluk Maçı ve Online Sezon modları oynanabilecek. The Grounds, Ultimate Team ve Menajer Kariyeri kilitli olacak.

    Seçilebilecek takımlar arasında, Real Madrid, Bayern München, Chelsea ve OL Lyonnes kadın takımı yer alıyor.

    FC 27 Lite, PlayStation, Xbox, Steam, Epic Games Store ve EA uygulaması üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek.

    EA Sports, FC Lite'ın internetsiz oynanamayacağını, tüm modlar için sürekli internet bağlantısı gerekeceğini söylüyor.

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