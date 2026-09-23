FC 27 demo PC ve konsollara 25 Eylül'de çıkacak: İşte FC 27 Lite modları, takımlar ve diğer detaylar

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Electronic Arts, 18 Eylül'de Ultimate ve Ultimate Plus Edition oyuncuları için açılan erken erişimin ardından, EA Sports FC 27'yi 25 Eylül’de dünya genelinde piyasaya sürecek. Futbol oyunu PS5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch ve Nintendo Switch 2'de oynanabilecek.

FC 27’nin açık dünya oyun modu The Grounds tanıtıldı 1 ay önce eklendi

EA, 25 Eylül’de ayrıca Kick-Off modu da dahil olmak üzere oyunun sınırlı bir bölümünü sunan ücretsiz indirilebilecek FC 27 Lite'ı da indirmeye açacak. FC 27 demo PS5, Xbox konsolları ve PC’de oynanabilecek.

FC 27 Lite: Platform, oynanabilecek modlar ve takımlar

Tam Boyutta Gör EA SPORTS FC 27 Lite, tam oyunu satın almadan belirli modları deneyebileceğiniz, ücretsiz indirilebilecek sınırlı FC sürümü.

Santra, Oynamayı Öğren, Online Dostluk Maçı ve Online Sezon modları oynanabilecek. The Grounds, Ultimate Team ve Menajer Kariyeri kilitli olacak.

Seçilebilecek takımlar arasında, Real Madrid, Bayern München, Chelsea ve OL Lyonnes kadın takımı yer alıyor.

FC 27 Lite, PlayStation, Xbox, Steam, Epic Games Store ve EA uygulaması üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek.

EA Sports, FC Lite'ın internetsiz oynanamayacağını, tüm modlar için sürekli internet bağlantısı gerekeceğini söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

FC 27 demo: Ücretsiz FC 27 Lite nasıl indirilir, oynanır?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: