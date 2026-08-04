FC 27’nin açık dünya evreni The Grounds tanıtıldı

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EA Sports FC 27 için oyunun en büyük yeniliklerinden biri olan açık dünya oyun modu The Grounds, bugün yayımlanan yeni video ile tanıtıldı. Yeni özellik oyunun bugüne kadarki oyun modlarının ötesine geçerek sosyal bir futbol dünyası sunuyor. The Grounds oyunculara sosyalleşme ortamı sunacak ve arkadaşlarınızla yeni mücadelelerin kapısını açacak.

PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC ve Nintendo Switch 2 platformlarında sunulacak The Grounds, aynı anda 100'e kadar oyuncunun bir araya gelebildiği merkezi bir alan olacak. Oyuncular burada arkadaşlarıyla buluşabilecek, farklı etkinliklere katılabilecek, mini oyunlar oynayabilecek ve Clubs moduna doğrudan erişebilecek.

The Grounds, farklı futbol kültürlerinin şekillendirdiği üç ayrı bölgeyi birbirine bağlayan merkez The Terrace adında bir merkez etrafına kurulu. Sosyal alanlardan oyun içi etkinliklere, Clubs'tan Stadyum rekabetine kadar her bölgede 1v1, 2v2, 3v3 ve 11v11 olarak farklı oyun modları bir arada bulunuyor. The Grounds yeni sezonlar ve canlı güncellemelerle yıl boyunca gelişmeye devam edecek.

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The Grounds'un merkezinde The Terrace isimli sosyal alan bulunuyor. Buradan üç farklı bölgeye erişim sağlanıyor:

Montclair : Fransız şehir futbolundan ilham alan metropol atmosferi

: Fransız şehir futbolundan ilham alan metropol atmosferi Zeiza : Arjantin'in Potrero futbol kültürünü yansıtan bölge

: Arjantin'in Potrero futbol kültürünü yansıtan bölge Parkside: İngiltere'nin işçi sınıfı futbol mirasını temel alan alan

EA, bu dünyanın sezonlar boyunca sürekli güncelleneceğini, yeni etkinlikler, ödüller ve içeriklerle değişmeye devam edeceğini belirtiyor.

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The Grounds farklı maç türlerini bir araya getiriyor

The Grounds içerisinde oyuncular farklı büyüklükte sahalarda hızlı maçlara katılabilecek.

Yeni Small-sided modu kapsamında:

1v1

2v2

3v3

Dünya içi Rush karşılaşmaları oynanabilecek. Karşılaşmalar yalnızca üç dakika sürecek ve klasik 11'e 11 oynanışına göre daha hızlı bir deneyim sunacak.

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Futbolu mini oyunlarla birleştiriyor

The Grounds yalnızca futbol maçlarından oluşmuyor. EA Sports, futbol mekaniklerini farklı oyun türleriyle birleştiren çok sayıda etkinlik içeriyor.

Oyunda yer alan etkinliklerden bazıları şöyle:

Bocce Ball

Team Keepaway

The Big Race

Attacking Scenarios

Bucket Ball

Balloon Ball

Goal Control

Clubs oyuncu gelişim sistemi de değişiyor

Clubs oyuncularını ilgilendiren önemli değişikliklerden biri de karakter geliştirme tarafında yapılıyor. Artık tüm arketipler oyunun başında açık olacak ve oyuncular istedikleri zaman ücretsiz şekilde farklı arketiplere geçiş yapabilecek.

Bunun yanında tek bir özelliği değiştirmek için tüm yapıyı sıfırlamaya gerek kalmayacak. Oyuncular, niteliklerini tek tek düzenleyebilecek ve bu değişiklikleri The Grounds, The Clubhouse veya doğrudan maç lobilerinden anında uygulayabilecek. Oyuncular farklı mevkiler ve rollere hızlıca geçiş yapabilecek

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FC 27’nin açık dünya oyun modu The Grounds tanıtıldı

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