FC 27’nin açık dünya evreni The Grounds tanıtıldı

PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC ve Nintendo Switch 2 platformlarında sunulacak The Grounds, aynı anda 100'e kadar oyuncunun bir araya gelebildiği merkezi bir alan olacak. Oyuncular burada arkadaşlarıyla buluşabilecek, farklı etkinliklere katılabilecek, mini oyunlar oynayabilecek ve Clubs moduna doğrudan erişebilecek.
The Grounds, farklı futbol kültürlerinin şekillendirdiği üç ayrı bölgeyi birbirine bağlayan merkez The Terrace adında bir merkez etrafına kurulu. Sosyal alanlardan oyun içi etkinliklere, Clubs'tan Stadyum rekabetine kadar her bölgede 1v1, 2v2, 3v3 ve 11v11 olarak farklı oyun modları bir arada bulunuyor. The Grounds yeni sezonlar ve canlı güncellemelerle yıl boyunca gelişmeye devam edecek.
The Grounds'un merkezinde The Terrace isimli sosyal alan bulunuyor. Buradan üç farklı bölgeye erişim sağlanıyor:
- Montclair: Fransız şehir futbolundan ilham alan metropol atmosferi
- Zeiza: Arjantin'in Potrero futbol kültürünü yansıtan bölge
- Parkside: İngiltere'nin işçi sınıfı futbol mirasını temel alan alan
EA, bu dünyanın sezonlar boyunca sürekli güncelleneceğini, yeni etkinlikler, ödüller ve içeriklerle değişmeye devam edeceğini belirtiyor.
The Grounds farklı maç türlerini bir araya getiriyor
The Grounds içerisinde oyuncular farklı büyüklükte sahalarda hızlı maçlara katılabilecek.
Yeni Small-sided modu kapsamında:
- 1v1
- 2v2
- 3v3
Dünya içi Rush karşılaşmaları oynanabilecek. Karşılaşmalar yalnızca üç dakika sürecek ve klasik 11'e 11 oynanışına göre daha hızlı bir deneyim sunacak.
Futbolu mini oyunlarla birleştiriyor
The Grounds yalnızca futbol maçlarından oluşmuyor. EA Sports, futbol mekaniklerini farklı oyun türleriyle birleştiren çok sayıda etkinlik içeriyor.
Oyunda yer alan etkinliklerden bazıları şöyle:
- Bocce Ball
- Team Keepaway
- The Big Race
- Attacking Scenarios
- Bucket Ball
- Balloon Ball
- Goal Control
Clubs oyuncu gelişim sistemi de değişiyor
Clubs oyuncularını ilgilendiren önemli değişikliklerden biri de karakter geliştirme tarafında yapılıyor. Artık tüm arketipler oyunun başında açık olacak ve oyuncular istedikleri zaman ücretsiz şekilde farklı arketiplere geçiş yapabilecek.
Bunun yanında tek bir özelliği değiştirmek için tüm yapıyı sıfırlamaya gerek kalmayacak. Oyuncular, niteliklerini tek tek düzenleyebilecek ve bu değişiklikleri The Grounds, The Clubhouse veya doğrudan maç lobilerinden anında uygulayabilecek. Oyuncular farklı mevkiler ve rollere hızlıca geçiş yapabilecekBu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: