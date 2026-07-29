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    FC 27'nin oynanış fragmanı yayınlandı: Savunma sistemi değişti

    EA Sports FC 27 için yayınlanan oynanış fragmanı ile oyundaki değişiklikler duyuruldu. FC 26'ya kıyasla yapay zeka destekli savunma zorlaştırılırken hücumdaki çeşitlilik arttı. İşte FC 27 yenilikleri!

    FC 27'nin oynanış fragmanı yayınlandı: FC 27 yenilikleri neler? Tam Boyutta Gör
    EA Sports, merakla beklenen FC 27 için ilk oynanış fragmanını yayınladı. Şirket, bu yıl oynanış tarafında önemli değişikliklere imza attı. Peki FC 27 ile neler değişiyor? Yeni oyunda oyuncuları hangi yenilikler bekliyor? İşte öne çıkan tüm değişiklikler.

    Savunmada yapay zekanın etkisi azaltıldı

    FC 27'nin oynanış fragmanı yayınlandı: FC 27 yenilikleri neler? Tam Boyutta Gör
    FC 26'da oyuncuların en çok eleştirdiği konuların başında yapay zeka destekli savunma sistemi geliyordu. Özellikle online maçlarda birçok oyuncu savunmayı büyük ölçüde yapay zekaya bırakırken, manuel savunma yapanlar ise zaman zaman oyun mekanikleri nedeniyle dezavantaj yaşayabiliyordu.

    EA Sports, FC 27 ile bu dengeyi değiştirmeyi hedefliyor. Yapay zeka kontrolündeki savunmacılar artık otomatik müdahalelerde daha az etkili olacak. Buna karşılık manuel olarak kontrol edilen oyuncular daha iyi alan kapatabilecek, rakibini daha etkili karşılayabilecek ve ayakta ya da kayarak müdahalelerde daha başarılı olacak. Böylece top kazanmak için oyuncu kontrolü ve doğru zamanlama daha büyük önem kazanacak.

    FC 27'nin oynanış fragmanı yayınlandı: FC 27 yenilikleri neler? Tam Boyutta Gör

    Korner ve orta sistemi baştan tasarlandı

    FC 27 ile birlikte duran toplar da önemli ölçüde değişiyor. Artık korner kullanımı iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada topun gönderileceği bölge belirlenecek, ardından kamera ceza sahasına geçecek ve oyuncular gol pozisyonu almak için manuel olarak hareket ettirilebilecek. Böylece korner organizasyonlarında çok daha fazla çeşitlilik sunulması hedefleniyor.

    FC 27'nin oynanış fragmanı yayınlandı: FC 27 yenilikleri neler? Tam Boyutta Gör

    Akan oyundaki orta sistemi de yenilendi. Ortalar artık eskisi kadar otomatik yardım almayacak. Topun yönü ve şiddeti tamamen oyuncunun verdiği komutlara bağlı olacak. Doğru yapılan ortalar daha tehlikeli sonuçlar doğururken, hatalı ortalar ise doğrudan boşa gidebilecek. Bu değişiklikle birlikte kafa vuruşlarının da daha çeşitli ve gerçekçi olması amaçlanıyor.

    Hücum oyuncuları daha akıllı hareket edecek

    FC 27'de hücum yapay zekası da önemli ölçüde geliştirildi. Hücum oyuncuları artık boş alanları daha iyi değerlendirecek, savunma arkasına daha etkili koşular yapacak ve ofsayta düşmemek için hareketlerini daha akıllıca ayarlayacak. Ayrıca oyunculara manuel olarak kavisli koşular yaptırılabilecek ve pas verdikten sonra boş alana yönelen yeni koşu mekanikleri kullanılabilecek.

    FC 27'nin oynanış fragmanı yayınlandı: FC 27 yenilikleri neler? Tam Boyutta Gör

    EA Sports'un bir diğer hedefi ise hücum pozisyonlarını daha gerçekçi hale getirmek. Artık oyuncuların koşu yönü, vücut pozisyonu ve topa yaklaşma açısı daha fazla önem kazanacak. Bu nedenle plase, aşırtma veya ayak dışı gibi farklı şut teknikleri arasında pozisyona en uygun tercihi yapmak gerekecek. Bu değişiklikle birlikte "Plase ve alçak sert şut metasının daha az kullanılacağı" belirtildi.

    FC 27'nin oynanış fragmanı yayınlandı: FC 27 yenilikleri neler? Tam Boyutta Gör

    Ara paslar artık daha hassas

    Pas sistemi de daha beceri odaklı hale getiriliyor. Ara paslar artık otomatik olarak boş alana yönlendirilmek yerine büyük ölçüde oyuncunun verdiği yöne göre ilerleyecek. Bu da isabetli pas atabilmek için çok daha doğru nişan almayı gerektirecek. EA Sports, bu değişiklikle hem hücum hem de savunma tarafında oyuncu becerisinin daha belirleyici olmasını amaçlıyor.

    Baskı altında top sürmek mümkün olacak

    FC 27'nin dikkat çeken yeniliklerinden biri de Off-Balance Dribbling sistemi oldu. Yüksek denge, çeviklik ve top sürme özelliklerine sahip futbolcular, rakip müdahalesiyle dengelerini kaybetseler bile top kontrolünü koruyarak dripling yapmaya devam edebilecek.

    PlayStyle sistemi yeniden dengelendi

    EA Sports, PlayStyle sisteminde de önemli dengeleme değişikliklerine gitti. Plase Şut, Roket, Çabuk Adım, Hassas Pas ve Tiki Taka başta olmak üzere birçok PlayStyle'ın etkisi azaltılırken, futbolcuların temel özelliklerinin oynanış üzerindeki etkisi artırıldı. Böylece belirli PlayStyle özelliklerine sahip oyuncuların aşırı güçlü olmasının önüne geçilmesi ve daha dengeli bir oyun deneyimi sunulması hedefleniyor.

    FC 27 ne zaman çıkacak?

    EA Sports FC 27'nin Ultimate ve Ultimate Plus sürümleri 18 Eylül 2026, Standart Sürüm ise 25 Eylül 2026 tarihinde oyuncularla buluşacak.

    FC 27 fiyatı

    • FC 27 Standart Edition (Xbox ve PS5): 3.999 TL
    • FC 27 Ultimate Edition (Xbox ve PS5): 5.499 TL
    • FC 27 Ultimate Plus Edition (Xbox ve PS5): 7.999 TL
    • FC 27 Standart Edition (PC Steam): 69,99 dolar
    • FC 27 Ultimate Edition (PC Steam): 99,99 dolar
    • FC 27 Ultimate Plus Edition (PC Steam): 149,99 dolar
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