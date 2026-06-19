Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    FCAS krizi sonrası İspanya’nın hedefinde KAAN var

    Avrupa'nın 6. Nesil Savaş Uçağı projesinin çıkmaza girmesinin ardından İspanya, hava kuvvetlerini Milli Muharip Uçak KAAN ile modernize etmeyi planlıyor              

    FCAS krizi sonrası İspanya’nın hedefinde KAAN var Tam Boyutta Gör
    Avrupa'nın en iddialı savunma projelerinden biri olarak görülen Fransa-Almanya ortaklığındaki 6. Nesil Savaş Uçağı geliştirme projesi FCAS’ı durdurma kararı aldı. FCAS’ın müşterilerinden İspanya, hava kuvvetleri filosuna yeni nesil uçaklar katmak için alternatifler arıyor. İspanya, 5. Nesil Savaş Uçağı KAAN için Türkiye ile ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.

    İspanyol savunma sanayii temsilcileri, FCAS projesine bugüne kadar yüz milyonlarca euro yatırım yapıldığını hatırlatarak, edinilen bilgi birikiminin yeni projelerde değerlendirilmesini istiyor. Bu kapsamda İspanya'nın önde gelen savunma şirketlerinin yeni savaş uçağı anlaşması kapsamında "ortak üretim" yapması planlanıyor.

    FCAS krizi sonrası İspanya’nın hedefinde KAAN var Tam Boyutta Gör
    İspanyol Hava Kuvvetleri, eğitim uçağı ihtiyacı için Türkiye’yi seçmiş ve 30 adet HÜRJET satın almak için anlaşma yapmıştı. 2,6 milyar Euro değerindeki bu anlaşama Madrid’deki Airbus tesislerinde ortak üretimi de kapsıyor. Uçaklar 2028 yılından itibaren üretilecek.

    İspanya Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Maria Amparo Valcarce Garcia, “Güvenilir bir dost olan Türkiye ile bu yolculuğa çıkmak çok önemli” ifadelerini kullanmış ve bu anlaşmayı “Yeni nesil ürünlerin birlikte geliştirebilecek olması açısından da anlamlı buluyoruz” demişti.

    Görüşmeler hızlandı

    Şimdi de İspanya bu ilişkileri daha da öteye taşımak istiyor. TUSAŞ CEO’su Mehmet Demiroğlu, İspanya’ya KAAN satışına yönelik hükümetler arası ön görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı. İspanya, FCAS projesinin iptal edilmesiyle birlikte görüşmeleri bir sonraki aşamaya taşıdı. Akdeniz ülkesi, Hava Kuvvetleri filosuna KAAN’ı eklemek ve üretime dahil olmak istiyor.

    FCAS krizi sonrası İspanya’nın hedefinde KAAN var Tam Boyutta Gör

    KAAN'a alternatif olarak Almanya ile ortak proje hazırlanabilir

    Hava kuvvetlerinin modernizasyonunu hızlandırmak isteyen Madrid yönetiminin seçenekleri arasında Almanya ile yeni bir savaş uçağı programı geliştirmek bulunuyor. Ancak İspanyol ve Alman kaynaklara göre Türkiye ile son dönemde hız kazanan savunma sanayii iş birliğinin Türkiye’nin elini güçlendirdiğini belirtiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    H
    hasandemirrr 1 gün önce

    çok güzel

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fiat scudo yorumlar sabiha gökçen otopark tavsiye 75 80 şanzıman yağı en iyi araba motoru sıralaması parafon kullananlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 17T 5G
    Xiaomi 17T 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Reeder C19
    Reeder C19
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum