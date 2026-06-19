FCAS krizi sonrası İspanya’nın hedefinde KAAN var

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Tam Boyutta Gör Avrupa'nın en iddialı savunma projelerinden biri olarak görülen Fransa-Almanya ortaklığındaki 6. Nesil Savaş Uçağı geliştirme projesi FCAS’ı durdurma kararı aldı. FCAS’ın müşterilerinden İspanya, hava kuvvetleri filosuna yeni nesil uçaklar katmak için alternatifler arıyor. İspanya, 5. Nesil Savaş Uçağı KAAN için Türkiye ile ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.

İspanyol savunma sanayii temsilcileri, FCAS projesine bugüne kadar yüz milyonlarca euro yatırım yapıldığını hatırlatarak, edinilen bilgi birikiminin yeni projelerde değerlendirilmesini istiyor. Bu kapsamda İspanya'nın önde gelen savunma şirketlerinin yeni savaş uçağı anlaşması kapsamında "ortak üretim" yapması planlanıyor.

Tam Boyutta Gör İspanyol Hava Kuvvetleri, eğitim uçağı ihtiyacı için Türkiye’yi seçmiş ve 30 adet HÜRJET satın almak için anlaşma yapmıştı. 2,6 milyar Euro değerindeki bu anlaşama Madrid’deki Airbus tesislerinde ortak üretimi de kapsıyor. Uçaklar 2028 yılından itibaren üretilecek.

İspanya Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Maria Amparo Valcarce Garcia, “Güvenilir bir dost olan Türkiye ile bu yolculuğa çıkmak çok önemli” ifadelerini kullanmış ve bu anlaşmayı “Yeni nesil ürünlerin birlikte geliştirebilecek olması açısından da anlamlı buluyoruz” demişti.

Görüşmeler hızlandı

Şimdi de İspanya bu ilişkileri daha da öteye taşımak istiyor. TUSAŞ CEO’su Mehmet Demiroğlu, İspanya’ya KAAN satışına yönelik hükümetler arası ön görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı. İspanya, FCAS projesinin iptal edilmesiyle birlikte görüşmeleri bir sonraki aşamaya taşıdı. Akdeniz ülkesi, Hava Kuvvetleri filosuna KAAN’ı eklemek ve üretime dahil olmak istiyor.

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KAAN'a alternatif olarak Almanya ile ortak proje hazırlanabilir

Hava kuvvetlerinin modernizasyonunu hızlandırmak isteyen Madrid yönetiminin seçenekleri arasında Almanya ile yeni bir savaş uçağı programı geliştirmek bulunuyor. Ancak İspanyol ve Alman kaynaklara göre Türkiye ile son dönemde hız kazanan savunma sanayii iş birliğinin Türkiye’nin elini güçlendirdiğini belirtiyor.

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