Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

FCC'nin fotoğraflarıyla iPad'in donanımı

9 yıl
8,7b
1
9
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yaklaşık yarım saat önce Amerika'da satışa sunulan olan iPad'in kasa içi fotoğrafları yayınlandı. FCC'nin sitesinde yayınlanan fotoğraflara göre iPad'in bataryası neredeyse cihaz kadar geniş, aynı zamanda mevcut donanımına göre oldukça güçlü.

FCC'nin fotoğraflarıyla iPad'in donanımı
Tam Boyutta Gör

iPad'in üzerindeki bataryasının potansiyel değeri 3.5V, gücüyse 24 watt (saatte) değerinde. Bu bataryasıyla iPad, 10 saatlik kesintisiz kullanım sunuyor. iPhone 3Gs ve Macbook Air'de kullanılan bataryalarsa sırasıyla 4.51Watt (saatte), 40 Watt (saatte) gücünde

FCC'nin fotoğraflarıyla iPad'in donanımı
Tam Boyutta Gör

Apple'ın kendi geliştirdiği A4 işlemcisinden gücünü alan iPad üzerinde 2 adet Toshbiba'nın flash belleği ve Broadcom'un BCM5973 kodlu yongası bulunuyor.

iFixit'in FCC'nin sitesinde yayınlanan resimlerinden yaptığı değerlendirmeye buradan ulaşabilirsiniz ancak iFixit'in iPad ellerine ulaşır ulaşmaz her zamanki gibi bir değerlendirme daha yapacağını belirtelim.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yc#1 9 yıl
@sabotaj1023
A4 soldaki işlemci.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogkasa 9 yıl
1 gb
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sabotaj1023 9 yıl
meşhur a4 ü göremedik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulwi 9 yıl
ram miktarı ne kadar ? 3gs gibi 256 mb mı yoksa 512 veya 1 gb mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sylargray 9 yıl

sabotaj1023

meşhur a4 ü göremedik.

İkinci resimde görelebiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim