FCC'nin fotoğraflarıyla iPad'in donanımı

Yaklaşık yarım saat önce Amerika'da satışa sunulan olan iPad'in kasa içi fotoğrafları yayınlandı. FCC'nin sitesinde yayınlanan fotoğraflara göre iPad'in bataryası neredeyse cihaz kadar geniş, aynı zamanda mevcut donanımına göre oldukça güçlü.

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iPad'in üzerindeki bataryasının potansiyel değeri 3.5V, gücüyse 24 watt (saatte) değerinde. Bu bataryasıyla iPad, 10 saatlik kesintisiz kullanım sunuyor. iPhone 3Gs ve Macbook Air'de kullanılan bataryalarsa sırasıyla 4.51Watt (saatte), 40 Watt (saatte) gücünde

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Apple'ın kendi geliştirdiği A4 işlemcisinden gücünü alan iPad üzerinde 2 adet Toshbiba'nın flash belleği ve Broadcom'un BCM5973 kodlu yongası bulunuyor.

iFixit'in FCC'nin sitesinde yayınlanan resimlerinden yaptığı değerlendirmeye buradan ulaşabilirsiniz ancak iFixit'in iPad ellerine ulaşır ulaşmaz her zamanki gibi bir değerlendirme daha yapacağını belirtelim.