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    Fenomenlerin Binomo Forest Cup’ta attığı her basket doğaya 1.400 fidan olarak döndü!

    İklim değişikliğinin her gün biraz daha hissedilmesi sürdürülebilirlik çalışmalarına hız kazandırdı.                                                                                      
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    Fenomenlerin Binomo Forest Cup’ta attığı her basket doğaya 1.400
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    İklim değişikliğinin her gün biraz daha hissedilmesi sürdürülebilirlik çalışmalarına hız kazandırdı. Son olarak sosyal medyanın Michele Cedolin, Cihan Albayrak, Ecenaz Üçer gibi ünlü isimlerinin bir araya geldiği basketbol etkinliğinde atılan her basket 10 fidana dönüştü. Maç skorunun 64-64 olduğu mücadelenin ardından serbest atışlarla birlikte Sarı Takım galip geldi. Toplam 1.400 fidan ise OGEM-VAK’a bağışlandı.

    İklim değişikliğinin gün geçtikçe daha çok hissedilmesiyle birlikte iş dünyasının sürdürülebilirlik çalışmaları hız kazanıyor. Konuya dair yapılan araştırmalar, Avrupa’da 2 binden fazla şirketin bilime dayalı bir karbon hedefi belirlediğine işaret ederken, en büyük kamu kuruluşlarının 3’te birinin de 2050’ye kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflediğini belirtiyor. İş dünyasının farklı sektörlerinden birçok şirket sürdürülebilirlik projelerine imza atarken, online ticaret platformu Binomo da düzenlediği etkinlikte, spor ve eğlenceyi sürdürülebilir çevre odağında faydaya dönüştürdü. Beyoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Michele Cedolin, Cihan Albayrak, Ecenaz Üçer gibi ünlü influencerların attıkları her basket 10’ar fidanın dikilmesine vesile oldu.

    Her basket 10 fidana dönüştü

    Düzenledikleri etkinlikle doğanın ve yaşamın geleceğine katkı yaptıklarını aktaran Binomo Özel Projeler Uzmanı Anne Kmel, “Düzenlediğimiz Binomo Forest Cup etkinliği ile dünya genelinde yürütülen sürdürülebilirlik çalışmalarına farklı bir bakış açısı kazandırdık ve sürdürülebilir çevre odağında eğlenceyi sporla buluşturduk. Aralarında Michele Cedolin, Cihan Albayrak, Ecenaz Üçer gibi ünlü isimlerin bulunduğu takımlarla geleceğimizi potaya taşıdık. Tasarruf sahiplerinin ek gelir arayışlarına cevap veren online ticaret platformu olarak, potayla buluşan her basketi 10 fidana dönüştürerek sürdürülebilirliğe yönelik attığımız bu yenilikçi adımdan dolayı gurur duyuyoruz” dedi.

    Toplam 1.400 fidan bağışlandı

    Çeşitli aktiviteler aracılığıyla birçok sektörü bir araya getiren ve finans dünyasının farklı renklerine kapı aralayan online ticaret platformu Binomo’nun Özel Projeler Uzmanı Anne Kmel, Binomo Forest Cup etkinliğinde ünlü influencerların potada kıyasıya mücadele ettiğini belirterek sözlerine şunları ekledi: “Maç sonucunun 64-64 olduğu karşılaşmada 16 sayı ile Cihan Albayrak en çok sayıyı yapan isim oldu. Her iki takımın oyuncularının takipçileri de tribünde yer alarak influencer’ları destekledi. Atılan her bir basket için 10 olmak üzere toplam 1.400 fidanı Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı’na (OGEM-VAK) bağışladık.”

    Mücadelenin kazananı Sarı Takım oldu

    Mücadelenin kazananı Sarı Takım'ın kaptanı Özgül Coşar, etkinliğe dair düşüncelerini, “Sürdürülebilir bir gelecek için Binomo aracılığıyla bir araya gelen isimlerden biri olmaktan mutluluk duyuyorum. Potaya doğru attığımız her adımın bir fidana dönüşmesi fikri motivasyon kaynağımız oldu ve Siyah Takım ile benzersiz bir mücadele yaşadık. Ortak bir amaç uğruna sahada olmanın farkındalığıyla karşı takımın attığı her basket adına biz de sevindik” şeklinde açıkladı.

    Siyah Takım’ın kaptanı Ecenaz Üçer ise duygularını şöyle ifade etti: “Her basketin bizi bir ormana doğru götürdüğünü bilerek, bu projede yer almaktan mutluluk duyduk. Karşılaşmanın sonunda serbest atışlarla kazanan her ne kadar Sarı Takım olsa da dünyanın geleceği için onlarca kişiyle bir araya gelebildiğimiz ve puzzle’ın bir parçası olabildiğimiz için Binomo Ailesi’ne teşekkür ederiz.”

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