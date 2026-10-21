Fergani’nin altıncı uydusu yörüngeye yerleşti: Uluğ Bey’de yeni aşama

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay Teknolojileri, geliştirdiği altıncı uydusu FRG-100D4’ü 590 kilometre irtifadaki hedef yörüngesine başarıyla yerleştirdi. 160 kilogram ağırlığındaki uydu, milli navigasyon ve haberleşme ağı kurmayı amaçlayan Uluğ Bey Takım Uydu Sistemi için yeni teknolojiler taşıyor.

SpaceX ile uzaya gönderildi

Baykar’ın açıklamasına göre FRG-100D4, SpaceX’in Bandwagon-5 görevi kapsamında uzaya fırlatıldı. Fırlatmadan yaklaşık 63 dakika sonra, Türkiye saatiyle 15.07’de fırlatma aracından ayrılan uydu, 590 kilometre irtifadaki hedef yörüngesine başarıyla yerleşti.

Fergani mühendisleri tarafından geliştirilen uydu, şirketin önceki araçlarına kıyasla daha fazla yerli ekipman ve yeni teknolojiler barındırıyor. 160 kilogram kütleye sahip FRG-100D4, Fergani’nin bugüne kadar geliştirdiği en yüksek güç üretim kapasitesine sahip uydu olma özelliğini de taşıyor.

FRG-100D4’te Fergani bünyesinde tamamen milli imkanlarla geliştirilen çok sayıda kritik aviyonik bileşen kullanılıyor. Bunlar arasında uydunun yönelimini kontrol etmeye yardımcı olan tepki tekeri ve manyetik tork çubuğunun yanı sıra manyetometre, ataletsel ölçüm birimi (IMU) ve küresel uydu navigasyon sistemi (GNSS) alıcısı bulunuyor.

Uydu ayrıca yönlenebilir güneş panelleri, batarya paketi, rejeneratif modem ve faz dizili anten gibi donanımlara sahip. İleri görevlerde kullanılmak üzere yapay zeka destekli bir bilgisayar da uyduya entegre edildi.

Uluğ Bey Takım Uydu Sistemi için yeni aşama

FRG-100D4, daha yüksek yerlilik oranına sahip ekipmanlarının yanı sıra geliştirilmiş navigasyon ve genişbant haberleşme faydalı yükleriyle Fergani’nin Uluğ Bey Takım Uydu Sistemi projesi için de önemli.

Fergani Uzay, önümüzdeki beş yıl içinde 200’den fazla uydudan oluşan bu sistemi tamamen öz kaynaklarıyla hayata geçirmeyi planlıyor. Proje tamamlandığında Türkiye’nin kendi bağımsız navigasyon ve haberleşme ağına sahip olması amaçlanıyor. Bu yeteneklerin ilerleyen dönemde dost ve kardeş ülkelerle de paylaşılması hedefleniyor.

Fergani iki yılda altı uzay aracı gönderdi

Fergani Uzay’ın uzay çalışmaları, Ocak 2025’te serinin ilk uydusu FGN-100-D1’in fırlatılmasıyla başladı. Şirket, 2 Kasım 2025’te FGN-100-D2’yi yörüngeye gönderdi. Bu tarihten kısa süre sonra, 28 Kasım 2025’te hibrit itki sistemine sahip yörünge transfer aracı FGN-TUG-S01 uzaya fırlatıldı.

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FGN-TUG-S01, yenilikçi hibrit motor teknolojisiyle uzayda ilk yörünge yükseltme manevrasını gerçekleştirdi. Araç ayrıca taşıdığı FRG-10D1 küp uyduyu başarıyla serbest bıraktı. Bu görev, Türkiye’nin uzay araçlarını yörüngeler arasında taşıma ve uzay içi lojistik alanındaki kabiliyetleri açısından önemli bir gelişme oldu. Fergani’nin beşinci uzay aracı olan FGN-100-D3 ise 29 Mart 2026’da uzaya gönderilmişti.

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