Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Fergani’nin altıncı uydusu yörüngeye yerleşti: Uluğ Bey’de yeni aşama

    Fergani Uzay’ın 160 kilogramlık uydusu FRG-100D4, 590 kilometre irtifadaki yörüngesine yerleşti. Uydu, Türkiye’nin 200’den fazla uydudan oluşacak navigasyon ağı hedefinde önemli rol oynayacak.

    Fergani’nin altıncı uydusu yörüngeye yerleşti Tam Boyutta Gör

    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay Teknolojileri, geliştirdiği altıncı uydusu FRG-100D4’ü 590 kilometre irtifadaki hedef yörüngesine başarıyla yerleştirdi. 160 kilogram ağırlığındaki uydu, milli navigasyon ve haberleşme ağı kurmayı amaçlayan Uluğ Bey Takım Uydu Sistemi için yeni teknolojiler taşıyor.

    SpaceX ile uzaya gönderildi

    Baykar’ın açıklamasına göre FRG-100D4, SpaceX’in Bandwagon-5 görevi kapsamında uzaya fırlatıldı. Fırlatmadan yaklaşık 63 dakika sonra, Türkiye saatiyle 15.07’de fırlatma aracından ayrılan uydu, 590 kilometre irtifadaki hedef yörüngesine başarıyla yerleşti.

    Fergani mühendisleri tarafından geliştirilen uydu, şirketin önceki araçlarına kıyasla daha fazla yerli ekipman ve yeni teknolojiler barındırıyor. 160 kilogram kütleye sahip FRG-100D4, Fergani’nin bugüne kadar geliştirdiği en yüksek güç üretim kapasitesine sahip uydu olma özelliğini de taşıyor.

    FRG-100D4’te Fergani bünyesinde tamamen milli imkanlarla geliştirilen çok sayıda kritik aviyonik bileşen kullanılıyor. Bunlar arasında uydunun yönelimini kontrol etmeye yardımcı olan tepki tekeri ve manyetik tork çubuğunun yanı sıra manyetometre, ataletsel ölçüm birimi (IMU) ve küresel uydu navigasyon sistemi (GNSS) alıcısı bulunuyor.

    Uydu ayrıca yönlenebilir güneş panelleri, batarya paketi, rejeneratif modem ve faz dizili anten gibi donanımlara sahip. İleri görevlerde kullanılmak üzere yapay zeka destekli bir bilgisayar da uyduya entegre edildi.

    Uluğ Bey Takım Uydu Sistemi için yeni aşama

    FRG-100D4, daha yüksek yerlilik oranına sahip ekipmanlarının yanı sıra geliştirilmiş navigasyon ve genişbant haberleşme faydalı yükleriyle Fergani’nin Uluğ Bey Takım Uydu Sistemi projesi için de önemli.

    Fergani Uzay, önümüzdeki beş yıl içinde 200’den fazla uydudan oluşan bu sistemi tamamen öz kaynaklarıyla hayata geçirmeyi planlıyor. Proje tamamlandığında Türkiye’nin kendi bağımsız navigasyon ve haberleşme ağına sahip olması amaçlanıyor. Bu yeteneklerin ilerleyen dönemde dost ve kardeş ülkelerle de paylaşılması hedefleniyor.

    Fergani iki yılda altı uzay aracı gönderdi

    Fergani Uzay’ın uzay çalışmaları, Ocak 2025’te serinin ilk uydusu FGN-100-D1’in fırlatılmasıyla başladı. Şirket, 2 Kasım 2025’te FGN-100-D2’yi yörüngeye gönderdi. Bu tarihten kısa süre sonra, 28 Kasım 2025’te hibrit itki sistemine sahip yörünge transfer aracı FGN-TUG-S01 uzaya fırlatıldı.

    FGN-TUG-S01, yenilikçi hibrit motor teknolojisiyle uzayda ilk yörünge yükseltme manevrasını gerçekleştirdi. Araç ayrıca taşıdığı FRG-10D1 küp uyduyu başarıyla serbest bıraktı. Bu görev, Türkiye’nin uzay araçlarını yörüngeler arasında taşıma ve uzay içi lojistik alanındaki kabiliyetleri açısından önemli bir gelişme oldu. Fergani’nin beşinci uzay aracı olan FGN-100-D3 ise 29 Mart 2026’da uzaya gönderilmişti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli motosikletle tek şarjda dünya rekoru: 436,5 km

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ford mondeo 2.0 tdci kullanıcı yorumları koru sigorta güvenilir mi otomatik vites m ne demek bursa renault servis profilo çamaşır makinesi suyu boşaltıyor sıkma yapmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 40 Pro 5G
    Tecno Camon 40 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS Zenbook 14
    ASUS Zenbook 14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum