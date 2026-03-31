Fergani Uzay'ın beşinci milli uydusu uzayda!

FGN-100-D3, Fergani Uzay’ın daha önceki dört uydusuna kıyasla önemli teknolojik yenilikler barındırıyor. Tamamen milli imkanlarla geliştirilen tepki tekeri, manyetik tork çubuğu, manyetometre, IMU ve GNSS alıcısı gibi kritik bileşenlerde yerlileşme görülüyor. Uydu bünyesinde bu sistemlerin yanında ileri görevler için yapay zekâ destekli bir bilgisayar da yer alıyor.
Uydu sayısı 5'e çıktı
2025 yılında kurulan Fergani Uzay, kısa sürede milli imkanlarla uydu geliştirmeyi ve uydu sayısını artırmayı başardı. İlk uydu FGN-100-D1, Ocak 2025’te gönderilmişti. 2 Kasım 2025’te 104 kg ağırlığıyla Türkiye’nin en büyük özel sektör uydusu FGN-100-D2 yörüngede yerini aldı. 28 Kasım 2025’te 10 kg ağırlığındaki 10 kg ağırlığında FRG-10D1 küp uydusunu taşıyan dünyanın ilk hibrit itki sistem bazlı Yörünge Transfer Aracı FGN-TUG-S01 uzaya gönderildi.
Fergani Uzay, 5 yıl içerisinde 100'den fazla uyduyu yörüngeyi taşımayı hedefliyor. Bu uydularla birlikte GPS'e milli alternatif olarak Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi devreye alınacak. Türkiye, kendi navigasyon ağına sahip olacak. Ayrıca milli fırlatma aracının geliştirme çalışmaları da devam ediyor.
