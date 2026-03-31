Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Fergani Uzay'ın beşinci milli uydusu uzayda!

    Baykar'ın uzay şirketi Fergani Uzay tarafından milli imkanlarla geliştirilen FGN-100-D3, uzaya gönderildi. 5 yılda 100 uydu gönderilerek Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi kurulacak.

    Baykar’ın yerli ve milli uydu şirketi Fergani Uzay’ın gökyüzündeki uydu sayısı artmaya devam ediyor. Fergani Uzay’ın tamamen milli imkanlarla geliştirdiği beşinci deneme uydusu FGN-100-D3, 30 Mart saat 14.02’de SpaceX roketi ile uzaya gönderildi. Fırlatmadan yaklaşık 66 dakika sonra 30 Mart saat 15.08’de 500-520 km irtifadaki hedef yörüngesine yerleşmeyi başardı.

    FGN-100-D3, Fergani Uzay’ın daha önceki dört uydusuna kıyasla önemli teknolojik yenilikler barındırıyor. Tamamen milli imkanlarla geliştirilen tepki tekeri, manyetik tork çubuğu, manyetometre, IMU ve GNSS alıcısı gibi kritik bileşenlerde yerlileşme görülüyor. Uydu bünyesinde bu sistemlerin yanında ileri görevler için yapay zekâ destekli bir bilgisayar da yer alıyor.

    Uydu sayısı 5'e çıktı

    2025 yılında kurulan Fergani Uzay, kısa sürede milli imkanlarla uydu geliştirmeyi ve uydu sayısını artırmayı başardı. İlk uydu FGN-100-D1, Ocak 2025’te gönderilmişti. 2 Kasım 2025’te 104 kg ağırlığıyla Türkiye’nin en büyük özel sektör uydusu FGN-100-D2 yörüngede yerini aldı. 28 Kasım 2025’te 10 kg ağırlığındaki 10 kg ağırlığında FRG-10D1 küp uydusunu  taşıyan dünyanın ilk hibrit itki sistem bazlı Yörünge Transfer Aracı FGN-TUG-S01 uzaya gönderildi.

    Fergani Uzay, 5 yıl içerisinde 100’den fazla uyduyu yörüngeyi taşımayı hedefliyor. Bu uydularla birlikte GPS’e milli alternatif olarak Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi devreye alınacak. Türkiye, kendi navigasyon ağına sahip olacak. Ayrıca milli fırlatma aracının geliştirme çalışmaları da devam ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gaza basınca su sesi gelmesi amortisör tamiri ankara merkez komutanlığı afyon karacaahmet türbesi yorumlar src sınavı zor mu

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum