Ferrari'den Çinli otomobillere gönderme: Hızlı tüketim malı gibiler

Sürekli yeni model çıkarıyorlar, araçlarda ruh yok
Ferrari cephesinden yapılan açıklamaya göre, Çinli markaların izlediği agresif ürün stratejisi otomobilin o büyülü doğasına zarar veriyor. Çinli üreticilerin neredeyse her ay yeni bir model ya da makyajlı kasa tanıttığını belirten Carando, bu durumu "hızlı tüketim malları" akımına benzetti.
Bir anlamda teknoloji dünyasındaki akıllı telefon çılgınlığı gibi, otomotiv sektörünün de sürekli eskiyen ve yenilenen bir pazar haline geldiğini savunan Ferrari yöneticisi, çok net bir çizgi çekti: "Çinli üreticiler çok hızlı gelişiyor ama araçlarında sürüş duygusu ve ruh yok."
Rakamlar duygu dinlemiyor: Ferrari Çin'de kan kaybediyor
Ferrari her ne kadar "Biz apayrı bir ligdeyiz, endişelenmiyoruz" imajı çizmeye çalışsa da pazarın gerçekleri biraz farklı konuşuyor. Satışlar yarı yarıya düştü: Ferrari'nin Çin pazarındaki satışları iki yıl önce 1.221 adetken, geçtiğimiz yıl neredeyse yarı yarıya eriyerek 584 adede kadar geriledi.
Çinli üreticiler günde 3.6 yeni otomobil tanıtıyor
Haberin Çin tarafındaki yankıları ise sektörün bir başka gerçeğini gözler önüne seriyor. Çin'de sadece bu yılın ilk 5 ayında tam 544 yeni model piyasaya sürüldü. Bu, günde ortalama 3.6 yeni araba tanıtıldığı anlamına geliyor.Kaynakça https://eu.36kr.com/en/p/3895419598275716 https://www.autohome.com.cn/news/202607/1315724.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: