Ferrari'den Çinli otomobillere gönderme: Hızlı tüketim malı gibiler

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çinli elektrikli otomobiller küresel pazarı kasıp kavururken, İtalyan süper spor devi Ferrari'den çok konuşulacak bir çıkış geldi. Ferrari Küresel Pazarlama Direktörü Emanuele Carando, Çinli rakiplerinin canını sıkacak o cümleyi kullandı: "Hızlı tüketim malı." Peki, otomotiv dünyasını ikiye bölen bu kavganın perde arkasında ne var?

Sürekli yeni model çıkarıyorlar, araçlarda ruh yok

Ferrari cephesinden yapılan açıklamaya göre, Çinli markaların izlediği agresif ürün stratejisi otomobilin o büyülü doğasına zarar veriyor. Çinli üreticilerin neredeyse her ay yeni bir model ya da makyajlı kasa tanıttığını belirten Carando, bu durumu "hızlı tüketim malları" akımına benzetti.

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Bir anlamda teknoloji dünyasındaki akıllı telefon çılgınlığı gibi, otomotiv sektörünün de sürekli eskiyen ve yenilenen bir pazar haline geldiğini savunan Ferrari yöneticisi, çok net bir çizgi çekti: "Çinli üreticiler çok hızlı gelişiyor ama araçlarında sürüş duygusu ve ruh yok."

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Ferrari her ne kadar "Biz apayrı bir ligdeyiz, endişelenmiyoruz" imajı çizmeye çalışsa da pazarın gerçekleri biraz farklı konuşuyor. Satışlar yarı yarıya düştü: Ferrari'nin Çin pazarındaki satışları iki yıl önce 1.221 adetken, geçtiğimiz yıl neredeyse yarı yarıya eriyerek 584 adede kadar geriledi.

Tam Boyutta Gör Çinli elektrikli canavarlar artık sadece ucuz aile arabaları üretmiyor. BYD Yangwang U9 ve efsanevi Nürburgring pistinde rekorları zorlayan Xiaomi SU7 Ultra gibi modeller, artık performans tahtında Ferrari'nin ve Porsche'nin topuklarına basıyor.

Çinli üreticiler günde 3.6 yeni otomobil tanıtıyor

Haberin Çin tarafındaki yankıları ise sektörün bir başka gerçeğini gözler önüne seriyor. Çin'de sadece bu yılın ilk 5 ayında tam 544 yeni model piyasaya sürüldü. Bu, günde ortalama 3.6 yeni araba tanıtıldığı anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Ancak bu çılgın hız, Çinli üreticiler için de dikensiz bir gül bahçesi değil. Sektördeki amansız fiyat savaşları yüzünden markaların kâr marjları %3.4 seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Sektör analizcileri, Çinli üreticilerin hayatta kalabilmek için adeta düşük kâr marjıyla geleceği satın alma kumarı oynadığını belirtiyor.

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Ferrari'den Çinli otomobillere gönderme: Hızlı tüketim malı

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