Ferrari Elettrica’da elektrik motorunun gerçek sesi duyulacak: Eşsiz yaklaşım

Tam Boyutta Gör Ferrari, ilk elektrikli aracı Elettrica ile motor sesi yaklaşımında radikal bir tercih yaptı. Şirket, geleneksel motor seslerini taklit eden yapay çözümleri reddederek, elektrik motorlarının ürettiği özgün ve geliştirilmiş sesleri doğrudan kullanan bir sistem geliştirdi. Bu yaklaşım, özellikle performans odaklı sürücüler için elektrikli araç deneyimini daha etkileyici hale getirmeyi amaçlıyor.

Ferrari, Elettrica’nın teknik detaylarını ve güç aktarma organı ile şasi teknolojilerini açıkladı. Ancak araca dair herhangi bir görüntü paylaşılmadı.

Öte yandan yıllardır otomotiv üreticileri, elektrikli araçlarda içten yanmalı motorların sağladığı ses deneyimini nasıl oluşturacaklarını araştırıyor. Motor sesi, sadece estetik değil, sürücüye de RPM, yük ve aracın durumu hakkında kritik geri bildirim sağlıyor. Bazı üreticiler, elektrikli araçlarda yapay sesler kullanıyor. BMW, Hans Zimmer işbirliğiyle özel sesler üretirken Dodge, V8 motor sesini taklit eden sistemler geliştiriyor.

Ferrari’nin benzersiz çözümü

Ferrari ise bu tür yapay çözümleri tercih etmiyor. Standart elektrikli motorların doğal sesleri oldukça düşük olduğundan ve modern araç kabinlerinde gürültü yalıtımı ve aktif gürültü engelleme sistemleri bulunduğundan, çoğu elektrikli araçta motor sesi neredeyse hissedilmiyor. Performans odaklı bir araç için ise bu sessizlik, eksik bir deneyim yaratabiliyor.

Ferrari, Elettrica’da “elektrik motoruna özgün ve otantik bir ses” yaratmayı hedefledi. Ferrari’nin NVH (gürültü, titreşim, sertlik) ve ses kalitesi sorumlusu Antonio Palermo, markanın bu konuda uzun tartışmalar yürüttüğünü ve sonunda otantik bir ses üretme konusunda fikir birliğine vardıklarını belirtti. Palermo, elektrikli gitarın ilham kaynağı olduğunu ve sistemin, gitarın titreşimleriyle ses üretmesine benzer şekilde çalıştığını açıkladı.

Tam Boyutta Gör Sistem, arka aksa yerleştirilen yüksek hassasiyetli bir ivmeölçer sensörü aracılığıyla güç aktarma organının titreşimlerini yakalıyor ve bunları yükselterek çevreye yansıtıyor. Ferrari, bu yöntemin motorun ürettiği sesle tamamen uyumlu ve gerçekçi bir deneyim sağladığını vurguluyor. Yükseltilen ses ise araç ise ses sistemi ile sürücüye yansıtılacak.

Ferrari, sesin yalnızca sürücüye geri bildirim sağlamak için “işlevsel olarak yararlı” olduğunda kullanılacağını ve tork talepleriyle doğrudan bağlantılı olacağını vurguluyor. Normal sürüşte ise sessizlik öncelikli olacak. Dolayısıyla sesli geri bildirim hızlanmalarda veya aracı sanal olarak manuel modda kullanırken devreye girecek.

Elbette bu benzersiz ses tarzının nasıl çalıştırdığını görmeden net bir şeyler söylemek zor. Ancak elektrikli araçta, içten yanmalı bir motoru yapay olarak taklit etmektense bu tarz çözümler daha doğal ve doğru yaklaşım olabilir.

Bu arada Ferrari, Elettrica için kesin çıkış tarihini veya fiyatını açıklamadı. Ancak nihai halini 2026’nın ikinci çeyreğinde görmüş olacak. Zira şirket, üç adımlı bir lansman gerçekleştiriyor. Bugünkü teknik özellik temelli tanıtım ilk adımdı. İkinci adım 2026’nın ilk çeyreğinde, son adım ise ikinci çeyreğinde gelecek.

