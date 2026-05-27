Ferrari eski CEO'su: "Luce o kadar çirkin ki, Çinliler bile kopyalamayacak"

Eski Ferrari CEO'su sert eleştirdi
En sert eleştirilerden biri, 1991-2014 yılları arasında Ferrari’nin CEO ve başkanlığını yapan Luca di Montezemolo’dan geldi. İtalyan basınına konuşan Montezemolo, aracın markanın mirasına zarar verebileceğini söyledi.
Eski yönetici, "Gerçekten ne düşündüğümü söylemem gerekirse, Ferrari'yi üzeceğim. Bir efsanenin yok olma riskini alıyoruz ve bundan dolayı çok üzgünüm. Umarım en azından o arabadan şaha kalkmış at logosunu kaldırırlar." ifadelerini kullandı. Montezemolo ayrıca alaycı bir şekilde, “Bu herhalde Çinlilerin kopyalamayacağı ilk Ferrari olur” yorumunu yaptı.
Bu sözlerin, geçtiğimiz yıl tanıtılan ve tasarımıyla Xiaomi’nin YU7 modeline gönderme olduğu düşünülüyor. Çünkü YU7’nin görünümü sık sık Ferrari Purosangue ile karşılaştırılmıştı.
Ferrari hisseleri düştü
Olumsuz yorumların finansal etkisi de kısa sürede hissedildi. Ferrari’nin Luce modelini tanıtmasının ardından şirket hisseleri İtalya’da yüzde 8,4, ABD’de ise yüzde 5,1 değer kaybetti.
Ferrari yönetimi ise Luce ile daha genç ve çevre duyarlılığı yüksek zengin müşterileri hedeflediğini açıkça dile getiriyor. Ancak klasik Ferrari çizgisinin çok uzağındaki tasarımı ve 550.000 euroluk fiyatıyla ne kadar ilgi çekeceği büyük soru işareti oluşturuyor.
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.