Ferrari eski CEO'su: "Luce o kadar çirkin ki, Çinliler bile kopyalamayacak"

Aracın iç tasarımı ilk tanıtıldığında oldukça olumlu yorumlar almıştı. Özellikle dokunmatik kontrollere aşırı bağımlı modern otomobillerin aksine fiziksel düğmeler, anahtarlar ve klasik kontrol elemanlarının geri dönmesi beğeni toplamıştı. Tasarım sürecinde, eski Apple tasarımcısı Jony Ive ’ın kurduğu LoveFrom ajansı önemli rol oynadı. Ancak aynı övgüler dış tasarım için gelmedi.

Tam Boyutta Gör

Eski Ferrari CEO'su sert eleştirdi

En sert eleştirilerden biri, 1991-2014 yılları arasında Ferrari’nin CEO ve başkanlığını yapan Luca di Montezemolo’dan geldi. İtalyan basınına konuşan Montezemolo, aracın markanın mirasına zarar verebileceğini söyledi.

Eski yönetici, "Gerçekten ne düşündüğümü söylemem gerekirse, Ferrari'yi üzeceğim. Bir efsanenin yok olma riskini alıyoruz ve bundan dolayı çok üzgünüm. Umarım en azından o arabadan şaha kalkmış at logosunu kaldırırlar." ifadelerini kullandı. Montezemolo ayrıca alaycı bir şekilde, “Bu herhalde Çinlilerin kopyalamayacağı ilk Ferrari olur” yorumunu yaptı.

Bu sözlerin, geçtiğimiz yıl tanıtılan ve tasarımıyla Xiaomi’nin YU7 modeline gönderme olduğu düşünülüyor. Çünkü YU7’nin görünümü sık sık Ferrari Purosangue ile karşılaştırılmıştı.

Tam Boyutta Gör Tepki gösterenler yalnızca otomobil dünyasıyla sınırlı değil. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu bir Ferrari’ye hiç benzemiyor. Buna gerçekten inovasyon mu deniyor? Enzo Ferrari görse ne derdi kim bilir” ifadelerini kullandı.

Ferrari tarihinin en tartışmalı modeli: Elektrikli Ferrari Luce 1 gün önce eklendi

Ferrari hisseleri düştü

Olumsuz yorumların finansal etkisi de kısa sürede hissedildi. Ferrari’nin Luce modelini tanıtmasının ardından şirket hisseleri İtalya’da yüzde 8,4, ABD’de ise yüzde 5,1 değer kaybetti.

Ferrari yönetimi ise Luce ile daha genç ve çevre duyarlılığı yüksek zengin müşterileri hedeflediğini açıkça dile getiriyor. Ancak klasik Ferrari çizgisinin çok uzağındaki tasarımı ve 550.000 euroluk fiyatıyla ne kadar ilgi çekeceği büyük soru işareti oluşturuyor.