Ferrari, ilk elektrikli otomobilinin adını açıkladı ve iç mekanını sergiledi

Tam Boyutta Gör Ferrari, ilk tamamen elektrikli modelinin adını resmen açıkladı: Ferrari Luce. İtalyan üretici, bugün San Francisco’da aracın iç tasarımından bazı bölümleri tanıttı. Aracın kabin tasarımı, Jony Ive’ın kurduğu tasarım şirket LoveFrom ile birlikte geliştirildi.

Ferrari Luce’un iç mekanı tanıtıldı

“Luce” İtalyanca’da “ışık” anlamına geliyor. Ferrari, bu ismin elektrifikasyonun bir amaç değil, bir araç olduğu fikrini simgelediğini söylüyor. Şirket, eski Apple tasarım şefi Jony Ive ve tasarımcı Marc Newson’ın kurduğu LoveFrom ekibiyle beş yıldır aracın tasarımının her yönü üzerinde çalışıyor.

Maranello yakınlarında test edilirken görüntülenen Ferrari’nin ilk elektrikli modeli, geçen Ekim ayında temel teknolojileriyle birlikte ilk kez tanıtılmıştı. Şimdi ise LoveFrom’un dokunuşunun kabin içinde nasıl bir etki yarattığı ortaya çıkıyor.

Ferrari, günümüzde birçok elektrikli araçta görülen dev dokunmatik ekran anlayışı yerine, sürücüye daha sezgisel ve tatmin edici bir kullanım sunan mekanik düğmeler, kadranlar, anahtarlar ve anahtar benzeri kumandalar tercih etmiş.

Direksiyon, 1950’ler ve 60’ların ikonik Nardi ahşap direksiyonlarından esinlenen sade üç kollu bir tasarıma sahip. %100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan CNC ile işlenen 19 parçadan oluşuyor ve standart bir Ferrari direksiyonundan 400 gram daha hafif. Kumandalar, Formula 1 düzenini andıran iki modül halinde yerleştirilmiş.

Anahtar, otomotiv sektöründe bir ilk olan E Ink ekranlı Corning Fusion5 Glass'tan imal edilmiş. Anahtar yuvasına yerleştirildiğinde ekran sarıdan siyaha dönüyor ve kabin ışıkları özel olarak kurgulanmış bir ışık sekansı ile yanıyor.

Gösterge paneli direksiyonla birlikte hareket ederek her zaman en iyi görüş açısını sağlıyor. İki adet üst üste konumlandırılmış Samsung OLED ekran içeriyor ve arkasında görünen ikinci bir ekran için üç adet kesik tasarım bulunuyor. Dünyada ilk olan bu ultra hafif panel, Samsung Display mühendisleriyle birlikte özel olarak geliştirilmiş.

Kontrol paneli, küre eklemli bir yapıya sahip, böylece sürücüye ya da yolcuya doğru çevrilebiliyor. Üzerinde üç bağımsız motora sahip “multigraph” bulunuyor ve saat, kronograf, pusula ve launch control modları sunuyor.

Ferrari Luce’un dış tasarımı Mayıs 2026’da İtalya’da tanıtılacak. Ferrari, elektrikli süper otomobilinin 2025’te tanıtılacağını daha önce duyurmuştu. Ancak dış tasarım tanıtımı Mayıs ayına ertelendi. Şirket, bu elektrikli süper otomobilin fiyatının 500.000 euro’nun üzerinde olacağını belirtiyor.

