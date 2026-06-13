Ferrari tarihinde ilk kez Euro NCAP çarpışma testine araç gönderiyor: 2 milyon €'luk hamle

Ferrari, ürettiği araçların yüksek maliyeti ve markanın "sarsılmaz itibarı" nedeniyle otomobillerini Euro NCAP testlerinden uzak tutuyordu. Ancak her şeyin bir sonu var. Euro NCAP’in kapsamlı test programı için, her biri 500 bin euro'nun üzerinde fiyat etiketine sahip en az dört aracın feda edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Ferrari satış değeri yaklaşık 2 milyon euro'yu bulan dört otomobilini gözden çıkarmış olacak. Böylelikle Luce, şimdiye kadar Euro NCAP tarafından test edilen en pahalı otomobil unvanını alacak.
Hız makinesinden güvenli aile otomobiline
Ferrari'nin bu kadar büyük bir maliyeti göze almasının arkasında, Luce'nin hedef kitlesi ve tasarımı yatıyor. Beş kapılı ve beş koltuklu formda olan otomobil günlük kullanım için tasarlandı. Hatta arka koltuklarında Isofix çocuk koltuğu bağlantıları dahi bulunuyor. Varlıklı ailelerin çocuklarını okula götürürken aradığı yüksek güvenlik standartları, bu modelle birlikte Ferrari'nin de ana odağı haline geldi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: