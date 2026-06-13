Ferrari tarihinde ilk kez Euro NCAP çarpışma testine araç gönderiyor: 2 milyon €'luk hamle

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Tam Boyutta Gör İtalyan süper otomobil devi Ferrari, tarihinde hiç görülmemiş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Marka, kurulduğu günden bu yana geliştirdiği hiçbir otomobili bağımsız güvenlik kuruluşu Euro NCAP'in çarpışma testlerine göndermemişti. Bu gelenek kısa bir süre önce örtüsü kaldırılan ilk elektrikli Ferrari modeli "Luce" ile bozuluyor.

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Ferrari, ürettiği araçların yüksek maliyeti ve markanın "sarsılmaz itibarı" nedeniyle otomobillerini Euro NCAP testlerinden uzak tutuyordu. Ancak her şeyin bir sonu var. Euro NCAP’in kapsamlı test programı için, her biri 500 bin euro'nun üzerinde fiyat etiketine sahip en az dört aracın feda edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Ferrari satış değeri yaklaşık 2 milyon euro'yu bulan dört otomobilini gözden çıkarmış olacak. Böylelikle Luce, şimdiye kadar Euro NCAP tarafından test edilen en pahalı otomobil unvanını alacak.

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Hız makinesinden güvenli aile otomobiline

Ferrari'nin bu kadar büyük bir maliyeti göze almasının arkasında, Luce'nin hedef kitlesi ve tasarımı yatıyor. Beş kapılı ve beş koltuklu formda olan otomobil günlük kullanım için tasarlandı. Hatta arka koltuklarında Isofix çocuk koltuğu bağlantıları dahi bulunuyor. Varlıklı ailelerin çocuklarını okula götürürken aradığı yüksek güvenlik standartları, bu modelle birlikte Ferrari'nin de ana odağı haline geldi.

Tam Boyutta Gör Test süreci sadece arabanın çarpışma anındaki sağlamlığını ölçmekle kalmayacak. Euro NCAP uzmanları elektrikli otomobillerdeki en kritik unsurlardan biri olan batarya paketini mercek altına alacak. Çarpışma anında bu devasa batarya sisteminin alev alıp almadığı, hem araç içindekilerin hem de acil müdahale ekiplerinin güvenliği açısından titizlikle incelenecek.

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Ferrari ilk kez Euro NCAP çarpışma testine araç gönderiyor

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