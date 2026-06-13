Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ferrari tarihinde ilk kez Euro NCAP çarpışma testine araç gönderiyor: 2 milyon €'luk hamle

    Ferrari, yeni elektrikli modeli Luce ile birlikte güvenlik stratejisinde tarihi bir değişikliğe gidecek. İtalyan dev ilk kez bir aracını Euro NCAP çarpışma testine göndermeye hazırlanıyor.

    Ferrari ilk kez Euro NCAP çarpışma testine araç gönderiyor Tam Boyutta Gör
    İtalyan süper otomobil devi Ferrari, tarihinde hiç görülmemiş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Marka, kurulduğu günden bu yana geliştirdiği hiçbir otomobili bağımsız güvenlik kuruluşu Euro NCAP'in çarpışma testlerine göndermemişti. Bu gelenek kısa bir süre önce örtüsü kaldırılan ilk elektrikli Ferrari modeli "Luce" ile bozuluyor.

    Ferrari, ürettiği araçların yüksek maliyeti ve markanın "sarsılmaz itibarı" nedeniyle otomobillerini Euro NCAP testlerinden uzak tutuyordu. Ancak her şeyin bir sonu var. Euro NCAP’in kapsamlı test programı için, her biri 500 bin euro'nun üzerinde fiyat etiketine sahip en az dört aracın feda edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Ferrari satış değeri yaklaşık 2 milyon euro'yu bulan dört otomobilini gözden çıkarmış olacak. Böylelikle Luce, şimdiye kadar Euro NCAP tarafından test edilen en pahalı otomobil unvanını alacak.

    Ferrari ilk kez Euro NCAP çarpışma testine araç gönderiyor Tam Boyutta Gör

    Hız makinesinden güvenli aile otomobiline

    Ferrari'nin bu kadar büyük bir maliyeti göze almasının arkasında, Luce'nin hedef kitlesi ve tasarımı yatıyor. Beş kapılı ve beş koltuklu formda olan otomobil günlük kullanım için tasarlandı. Hatta arka koltuklarında Isofix çocuk koltuğu bağlantıları dahi bulunuyor. Varlıklı ailelerin çocuklarını okula götürürken aradığı yüksek güvenlik standartları, bu modelle birlikte Ferrari'nin de ana odağı haline geldi.

    Ferrari ilk kez Euro NCAP çarpışma testine araç gönderiyor Tam Boyutta Gör
    Test süreci sadece arabanın çarpışma anındaki sağlamlığını ölçmekle kalmayacak. Euro NCAP uzmanları elektrikli otomobillerdeki en kritik unsurlardan biri olan batarya paketini mercek altına alacak. Çarpışma anında bu devasa batarya sisteminin alev alıp almadığı, hem araç içindekilerin hem de acil müdahale ekiplerinin güvenliği açısından titizlikle incelenecek.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    soma türkçe yama sef 1000 mg yorumları tecil bittikten sonra ne olur ders çalışırken dikkat dağınıklığı için ilaç reçetesiz instagram izlenme hilesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 17T Pro 5G
    Xiaomi 17T Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum