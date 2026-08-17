Ferrari’nin ilk elektrikli otomobili 40 milyon dolara satıldı

Satıştan elde edilen gelirin tamamı The Ferrari Foundation vakfına aktarılacak. 40 milyon dolarlık tutarın tamamı vakfın eğitim projelerinde kullanılacak.
Ferrari Luce’nin ilk üretim örneği
Satılan otomobil, ZFF21BUA8T0338000 şasi numarasını taşıyor ve Ferrari tarafından “Chassis 0” olarak adlandırılıyor. Bu ifade, otomobilin Luce programının ilk üretim şasisi olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla satışa çıkan araç Ferrari’nin elektrikli otomobil döneminin başlangıcını temsil eden özel bir örnek niteliğinde.
Öte yandan ilk Luce, Ferrari’nin Tailor Made kişiselleştirme programı kapsamında hazırlandı. Dış tasarımda kullanılan özel boya, ışığın geliş açısı ve yoğunluğuna bağlı olarak yeşilden mora doğru renk değiştiriyor.
Elektrikli Ferrari’nin dış tasarımı gibi iç mekanı da özel. Luce’nin kabininde Perla Le Mans metalik deri tercih edilmiş durumda. Ferrari’ye göre Tailor Made programı için geliştirilen bu malzeme seçkin İsviçre derilerinden üretiliyor. İç mekanda normalde kullanılan siyah parçaların yerine ise Grigio Corvara renkli detaylara yer veriliyor.
Otomobile 2027'de kavuşacak
40 milyon dolarlık satışa rağmen otomobil henüz alıcısına teslim edilmeyecek. Araç, nihai montaj işlemleri için Maranello’daki Ferrari tesislerine geri dönecek. Teslimatın 2027'nin ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor.
Öte yandan Ferrari’nin özel otomobillerini hayır amaçlı açık artırmalarda yüksek bedellerle satma geleneği son yıllarda yeni rekorlarla devam ediyor. Geçen yıl Monterey’de düzenlenen aynı etkinlikte özel bir Daytona SP3, Ferrari Foundation yararına 26 milyon dolara satılmıştı. Bu otomobil o dönemde açık artırmada satılan en pahalı yeni otomobil olarak öne çıkmıştı.
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