İlk elektrikli Ferrari tanıtıldı! Luce, tasarımıyla olay yarattı

Geçmişten günümüze 250 GTO, 288 GTO, F40, LaFerrari ve daha adını saymadığımız birçok ikonik modelle milyonların kalbinde taht kuran Ferrari, bu kez elektrifikasyona temkinli yaklaşmadı ve ilk elektrikli Ferrari'yi görücüye çıkardı. Ferrari Luce adı verilen otomobil, tasarımıyla otomobil severleri şaşırttı.

İlk elektrikli Ferrari: Luce

Tam Boyutta Gör İtalyanca "ışık" anlamına gelen Luce, ikonik bir model olma potansiyeline sahip. Ancak Ferrari'nin istediği şekilde değil. 4 kapılı, 5 koltuklu, 4 motorlu bir elektrikli araç olan Luce; 1.035 hp (772 kW) güç üretiyor ve 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2.5 saniyede tamamlıyor.

Ferrari Luce’un tasarımı büyük ölçüde LoveFrom tarafından şekillendirildi. Jony Ive ve Marc Newson’un Apple sonrası kurduğu bu tasarım stüdyosu, projede tam özgürlük aldı. Ferrari, geçmişte Pininfarina ve Bertone gibi tasarım evleriyle çalışmıştı, ancak bu kez yaklaşım farklıydı: LoveFrom’a sadece mevcut tasarımı geliştirme değil, tamamen alışılmadık bir şey yaratma özgürlüğü verildi.

Ortaya çıkan form Ferrari için oldukça sıra dışı. Logosu olmasa çoğu kişi bu aracın Ferrari olduğunu tahmin etmekte zorlanabilir. Ön bölümde Dodge Charger Daytona’yı andıran büyük bir aerodinamik kanat bulunuyor. Arkasında parlak siyah ikinci bir kaput alanı yer alıyor. Yan tarafta ise 23 inç ön ve 24 inç arka jantlar dikkat çekiyor. Gizli kapı açma mekanizmalar ve arka yolcular için geriye doğru açılan kapılar da tasarım detayları arasında.

Arka bölüm ilk bakışta sedan gibi görünse de aslında tüm arka cam ve panel tek parça olarak yukarı açılıyor. Ferrari, tasarımda 360 Modena ve 458 Italia modellerinden ilham alındığını söylüyor. Bu noktada marka DNA’sına en güçlü referanslar burada görülüyor.

İç mekan: Teknoloji ve lüksün karışımı

Tam Boyutta Gör Daha önce gördüğümüz kabinde de Ferrari alışkanlıkları kırılıyor. Direksiyon tamamen geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilmiş ve hareketli gösterge paneli ile birlikte çalışıyor. Böylece bilgiler sürücünün görüş alanında kalıyor.

Ferrari tamamen dokunmatik ekranlara geçmek yerine fiziksel butonları korumuş. Yani araçta hem analog kontrol hem de dijital ekranlar birlikte yer alıyor. Tavan üzerinde fiziksel bir “çekme kolu” Launch Mode’u aktive ediyor. Ayrıca opsiyonel masaj koltukları, arka yolcu kontrolleri ve 3.000 watt, 21 hoparlörlü ses sistemi bulunuyor.

Performans ve güç aktarımı

Ferrari Luce yaklaşık 2.260 kg ağırlığında. Bu da onu Ferrari tarihinin en ağır modellerinden biri yapıyor. Ancak mühendislik bu ağırlığı dengelemek için özel çözümler içeriyor. Araçta dört elektrik motoru bulunuyor ve bu sistem Ferrari’nin F80 süper otomobilinden türetilmiş. Ayrıca elastik montajlı bir alt şasi kullanılıyor. Ferrari’ye göre bu yapı aracın tepkilerini yaklaşık 400 kg daha hafif bir otomobil seviyesine yaklaştırıyor.

4 elektrik motoru

800V mimari

122 kWsa batarya

350 kW hızlı şarj kapasitesi

20 dakikada 70 kWsa şarj

Batarya aynı zamanda şasi elemanı olarak görev yapıyor ve gövde rijitliğini %25 artırıyor.

Ferrari, Luce’ta sahte motor sesi kullanmıyor. Bunun yerine arka aksa yerleştirilen sensörlerle gerçek mekanik titreşimler toplanıyor. Bu sinyal daha sonra gitar amfisi benzeri bir sistemle işleniyor ve sürüşe uygun hale getiriliyor. Sürücü sesi artırıp azaltabiliyor.

Performans verileri

0-100 km/s: 2.5 saniye

0-200 km/s: 6.8 saniye

Maksimum hız: 310 km/s

Menzil: 530 km (WLTP)

Güç: 1.035 hp

Tork: 990 Nm

Ferrari Luce Avrupa’da yaklaşık 550.000 euro fiyatla satışa çıkacak.

