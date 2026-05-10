Ferrari V8 motorlu eşsiz motosiklet yarım milyon dolara satıldı

Yaklaşık 18 aylık geliştirme sürecinin ardından tamamlanan HF355, sıradan bir özel yapım motosiklet olmanın çok ötesine geçiyor. Projenin merkezinde ise 1999 model Ferrari F355’ten alınan 3.5 litrelik atmosferik V8 motor yer alıyor. Ferrari’nin yüksek devir çevirmesiyle ün kazanan bu motor, yaklaşık 400 beygir güç üretiyor ve motosikleti neredeyse 10 bin devire kadar taşıyabiliyor.
Max Hazan, motosiklet için özel üretim şasi tasarladı. Bu yapıda motor, taşıyıcı eleman olarak kullanılıyor. Şanzıman ve arka süspansiyon sistemi de doğrudan motorun çevresine entegre edilmiş durumda. Böylece devasa V8 motorun yarattığı ağırlığa rağmen motosiklette dengeli bir ağırlık dağılımı elde edildiği belirtiliyor.
Neredeyse tamamı el yapımı
Süspansiyon ve fren bileşenlerinde ise üst düzey performans parçaları tercih edildi. Motosiklette Marchesini jantlar, Brembo GP4X fren sistemi, Öhlins FGR ön çatallar ve Öhlins TTX arka amortisör yer alıyor.
HF355’in en çok konuşulan yönlerinden biri ise şüphesiz sesi. Hazan’a göre motosiklet tam gazda adeta bilim kurgu filmlerindeki “warp speed” hissini yaşatıyor. HF355’in dış görünümünde de Ferrari mirasına gönderme yapan koyu kırmızı özel boya tercih edildi. Boya işlemi, özel otomobil boyaları konusundaki çalışmalarıyla bilinen Hitoshi tarafından gerçekleştirildi. Tasarımda motorun ön planda tutulduğu, diğer tüm bileşenlerin ise onu tamamlayan unsurlar olarak konumlandırıldığı görülüyor.