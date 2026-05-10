Ferrari V8 motorlu eşsiz motosiklet yarım milyon dolara satıldı

Tam Boyutta Gör Otomobil dünyasının ikonik motorlarından birini iki tekerlekli bir platforma taşıyan sıra dışı proje sonunda sahibini buldu. Los Angeles merkezli özel motosiklet üreticisi Maxwell Hazan tarafından geliştirilen ve Ferrari F355’in V8 motorunu kullanan HF355 isimli özel üretim motosiklet, 500 bin doların üzerinde bir bedelle satıldı.

Ferrari F355’in kalbi iki tekere can verdi

Yaklaşık 18 aylık geliştirme sürecinin ardından tamamlanan HF355, sıradan bir özel yapım motosiklet olmanın çok ötesine geçiyor. Projenin merkezinde ise 1999 model Ferrari F355’ten alınan 3.5 litrelik atmosferik V8 motor yer alıyor. Ferrari’nin yüksek devir çevirmesiyle ün kazanan bu motor, yaklaşık 400 beygir güç üretiyor ve motosikleti neredeyse 10 bin devire kadar taşıyabiliyor.

Tam Boyutta Gör Hazan’ın tasarım yaklaşımında motor yalnızca bir güç ünitesi değil, aynı zamanda motosikletin ana yapısal unsurlarından biri olarak görev yapıyor. Geleneksel motosiklet şasileri böylesine büyük bir otomobil motorunu taşımaya uygun olmadığı için proje tamamen özel olarak geliştirilen bir yapı üzerine inşa edildi.

Max Hazan, motosiklet için özel üretim şasi tasarladı. Bu yapıda motor, taşıyıcı eleman olarak kullanılıyor. Şanzıman ve arka süspansiyon sistemi de doğrudan motorun çevresine entegre edilmiş durumda. Böylece devasa V8 motorun yarattığı ağırlığa rağmen motosiklette dengeli bir ağırlık dağılımı elde edildiği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Toplamda yaklaşık 265 kilogram kuru ağırlığa sahip olan HF355, buna rağmen sunduğu güç sayesinde hiper otomobilleri andıran bir güç-ağırlık oranı sunuyor. Motosikletin teorik maksimum hızının ise yaklaşık 300 km/s seviyesine ulaştığı ifade ediliyor.

Neredeyse tamamı el yapımı

Tam Boyutta Gör Projeyi özel kılan en önemli detaylardan biri de üretim süreci. Hazan, motosiklette görülen parçaların neredeyse tamamını kendi atölyesinde tasarlayıp üretti. Civatalardan mekanik bileşenlere kadar birçok parça el işçiliğiyle hazırlandı. Benzer şekilde HF355’in kaporta yapısı, elde şekillendirilen köpük bloklardan oluşturulan kalıplarla hazırlandı. Ardından toplam 16 farklı karbon fiber panel, reçine infüzyon yöntemiyle üretildi.

Tam Boyutta Gör Motosikletteki bir diğer dikkat çekici unsur ise modern superbike modellerinde alışılan elektronik destek sistemlerinin hiçbirinin bulunmaması. Motosiklette çekiş kontrol sistemi, viraj destek teknolojileri veya sürüş modları gibi elektronik yardımcılar bulunmuyor ve bunun bilinçli bir tercih olduğu ifade ediliyor.

Süspansiyon ve fren bileşenlerinde ise üst düzey performans parçaları tercih edildi. Motosiklette Marchesini jantlar, Brembo GP4X fren sistemi, Öhlins FGR ön çatallar ve Öhlins TTX arka amortisör yer alıyor.

HF355’in en çok konuşulan yönlerinden biri ise şüphesiz sesi. Hazan’a göre motosiklet tam gazda adeta bilim kurgu filmlerindeki “warp speed” hissini yaşatıyor. HF355’in dış görünümünde de Ferrari mirasına gönderme yapan koyu kırmızı özel boya tercih edildi. Boya işlemi, özel otomobil boyaları konusundaki çalışmalarıyla bilinen Hitoshi tarafından gerçekleştirildi. Tasarımda motorun ön planda tutulduğu, diğer tüm bileşenlerin ise onu tamamlayan unsurlar olarak konumlandırıldığı görülüyor.

