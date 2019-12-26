Fetih 2, fatihlerin toprakları ve kalpleri fethettiği oyun. Fetih 2, 1.3.0 güncellemesi ile en iyi oyun deneyimini sizlere getiriyor!

Fetih 2: Sultanların İhtişamı ile uçsuz bucaksız bir maceraya katılın. Birbirinden cesur kahramanları ordunuza katın, toprakları fethedecek birlikleri eğitin, arkadaşlarınızla birlikte loncanızı oluşturun ve büyük imparatorluğu kurmak için Egemenlik Savaşı’nda omuz omuza çarpışın!

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Fetih 2’yi Oynamanız İçin En İyi 5 Sebep

1. Savaşını Dünya Çapında Duyur!

Dünyadaki milyonlarca oyuncuya karşı gerçek zamanlı strateji savaşını başlat! Konu savaş olunca her şey mübahtır. Lonca arkadaşının şehrini, korumak için elinden geleni yapacak mısın? Kahramanlarını ve birliklerini bu yolda feda etmeye hazır mısın? Seçimler yaparak savaşın gidişatını değiştirecek kişi sensin!

Devasa sunucularımızdan herhangi birinde oyuna başlayarak birçok oyuncu ile etkileşime geçebilirsin. İstersen, Krallık'ında sessiz ve sakince gelişebilir ya da savaşın olduğu ve oyuncularla dolu bir başka Krallık’a göç edebilirsin. Seçim senin!

Fetih Dünyası'nı oluşturan Vilayetleri ve Sarayı ele geçirerek hükmünü duyurabilirsin! Fakat, dikkatli olmalısın. Diğer loncalar da hükümlerini duyurabilmek için en iyi savaşlarını verecektir!

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2. Romantikleş, Harem’in Tadını Çıkar ve Eşlerin İle Ava Çık!

Fetih 2’nin diğer strateji/savaş oyunları gibi sıkıcı olmadığını bilmeni istiyoruz. Eşlerin ile konuşarak, onlara hediyeler vererek, yemek yiyerek ve mini oyunlar oynayarak eğlenceli vakitler geçirebilirsin. Hatta, sevdiklerinle 1.3.0 güncellemesinde avlanmaya gidebilirsin.

3. Şehrini Yönet ve Güçlü İttifaklar Kur

Güçlü bir ordunun temeli iyi yönetilen bir şehre dayanır! Her zaman en önde olmak için şehrini yükseltmeli, Teknolojiler araştırmalı, Kaynak toplamalı, Birlik eğitmeli ve Kahramanların ile zafere doğru koşmalısın!

Müttefiklerin, bu savaşta senin sırtını koruyacak arkadaşlarındır. Güçlü bir loncaya katıl ve ya da arkadaşlarınla kendi loncanı oluştur. Lonca Kalesi’nden alacağın Güçlendirmeler ve Lonca Kaynak Binaları sayesinde kaynak eksikliği yaşama! Fetih 2’de, takım çalışmasının her şeyden önce geldiğini unutma!

4. Yeni Güncelleme İçerikleri: Süleyman’ın Hazineleri ve Nargile Molası

Süleyman’ın Hazineleri’nde şansını ara. Monopoli oynanış tarzıyla, eminiz ki çocukluk anılarınız canlanacak. Nargile’ni iç ve rahatla. Oyun içerisinde bulunan enerjini doldurmak ve rahatlamak için Nargile içebilirsin.

5. Dünyadaki Oyuncularla Sosyal Etkileşim Kur

Fetih 2’de, iletişim kurmanı sağlayacak bir sürü sosyal özellikler bulunmaktadır! Gerçek ve eş zamanlı çeviri ile herkes ile sohbet edebilirsin. Krallık Sohbeti’ni ve Lonca Sohbeti’ni kullan ya da kendine ait kişiselleştirilmiş bir sohbet grubu oluştur! Konuşmalarına animasyonlar ekleyerek eğlencenin tadını çıkar!

Efsaneni, Fetih 2 tarihine yazdır! Sultanların İhtişamı seni bekliyor. Büyük savaşa katıl ve Sultanlar gibi yaşa!

İndirme Bağlantısı:

https://go.onelink.me/JDnv?pid=donanimhaber&c=dnhb.cq2.tr.noninct.prpost.20191218

Ücretsiz Başlangıç Paketi Kodu: DHZG2N