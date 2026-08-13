İş Yatırım’dan kritik kripto varlık atağı

Futurance nedir?
Yapılan açıklamaya göre İş Yatırım, kripto varlık platformu Futurance’ın tamamını 3.6 milyon dolar karşılığında satın aldı. Futurance platformu Fexobit kripto para borsasını da içerisinde barındıran yenilikçi bir platform. Borsa haricinde Walter çok imzalı ve güvenli soğuk depolama çözümü, kripto para projelerinin kuluçka merkezi Tokencept ve NFT oluşturma-listeleme merkezi NFTyzer de yakın zamanda hayata geçirilecek.
İş Yatırım bu 4 farklı platformu bünyesinde toplamış olacak ve ülkemizde önemli bir kripto varlık merkezi haline gelecek. Kripto varlıklar haricinde Fexobit üzerinden tokenize edilmiş varlıklar (RWA) ve hisse senetlerinin de ticarete açılabileceği tahmin ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: