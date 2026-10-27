Fiat Doblo Türkiye’ye döndü: Tofaş’ta 5 model üretilecek
Fiat Doblo, üç yıl aradan sonra Bursa’da üretilmeye başladı. Tofaş’ın 300 milyon dolarlık K9 yatırımı kapsamında dört markanın beş modeli üretilecek. Yıllık kapasite ise 100 bin araç olarak açıklandı.
Doblo, üç yıllık aranın ardından Bursa'da
K9 projesinin üretime başlangıç töreninin en anlamlı anlarından birini, Fiat Doblo'nun yeniden Tofaş üretim bandından inmesi oluşturdu. İlk kez 2000 yılında Bursa'da üretilmeye başlanan ve 2023 yılına kadar Tofaş'ta üretimi devam eden Fiat Doblo, Türk otomotiv sanayiinde olduğu kadar ticari araç pazarında önemli bir başarı elde etti. Türkiye'de 26 yılda 600 bin adedin üzerinde satışa ulaşan model, farklı nesilleri ve gövde seçenekleriyle ticari hayatın en tanınan araçlarından biri haline geldi.
K9 kapsamında 2034 yılının son çeyreğine kadar yaklaşık 660 bin adet aracın üretilmesi hedefleniyor. Böylece Tofaş, Stellantis'in bölgesel üretim ağı içerisindeki stratejik konumunu güçlendirirken, Türkiye'nin hafif ticari araç üretimindeki iddiasını da ileri taşıyacak. Dört farklı markayı kapsayan K9 projesiyle Tofaş, hafif ticari araç üretimindeki çok markalı yapısını daha da güçlendirecek. Citroen Berlingo, Fiat Doblo, Opel Combo, Peugeot Rifter ve Partner modelleri, ticari taşımacılığa yönelik kargo ve yolcu taşımacılığına uygun kombi versiyonlarıyla üretilecek.
K9 projesiyle yaklaşık 1.000 kişilik istihdam ve yüzde 50 yerlilik hedefi
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