    Fiat Doblo yeniden Bursa'da üretilecek: Yılın üçüncü çeyreğinde geliyor

    2023 yılında üretimi Stellantis tarafından İspanya'ya kaydırılan Fiat Doblo, 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren yeniden Türkiye'de yerli olarak üretilecek ve satışa sunulacak.

    İlk kez 2000 yılında yerli olarak Türkiye yollarına çıkmaya başlayan Fiat Doblo, yeni jenerasyonuyla birlikte İspanya'da üretilmeye başlanmıştı. Ancak Doblo, kısa bir aranın ardından yuvasına geri dönüyor. Sınıfının en sevilen modellerinden biri olan Fiat Doblo, yılın üçüncü çeyreğinden itibaren yeniden Bursa'da üretilecek.

    Bursalı Fiat Doblo dönüyor

    Fiat Doblo yeniden 'Bursalı' oluyor! Yerli Doblo bu yıl geliyor
    Doblo’nun 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını söyleyen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Yılın ilk 4 aylık döneminde 10 bin 507 adet Doblo satışı ile 2025’in aynı dönemine göre satışlarımızı iki katından fazla artırdık. 2026 yılında minivan segmentinde ilk 4 ayda yüzde 23,7’lik segment payı ile lideriz.

    Sınıfının lideri Doblo’nun yılın üçüncü çeyreğinde yeniden Türkiye’de üretimine başlanacağı için mutlu ve gururluyuz. Yerli üretimin satış ve lojistik avantajları ile Doblo adeta vites büyütmemizi sağlayacak” dedi.

    Bursa’da yerli olarak üretilen ticari modellerle birlikte yukarı yönlü güçlü bir ivme yakaladıklarını vurgulayan Altan Aytaç, şöyle devam etti: “Özellikle ticari modellerde tüketicinin yerli modellere bakışı çok farklı. Scudo ve Ulysse gibi yerli modellerimizin de kademeli olarak devreye girmesiyle birlikte yılın ilk dört ayında hafif ticari araç pazarı yüzde 9 büyürken biz satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 artırdık. Doblo’nun yeniden yerli üretime geçmesiyle  birlikte bu ivmenin daha da güçleneceğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

    26 yılda 600 binden fazla Doblo yollarda

    Fiat Doblo yeniden 'Bursalı' oluyor! Yerli Doblo bu yıl geliyor
    Doblo modelinin tarihçesi hakkında bilgi veren Aytaç, “İlk nesil Doblo, 2000 yılında Tofaş’ta üretilmeye başlandı. Ardından 2005 yılında bir makyaj operasyonuyla Tofaş’taki üretim devam etti. 2010 yılında tamamen yenilenerek, üçüncü nesil olarak Tofaş’ta üretilen Doblo, 2015 yılında da makyajlanarak dördüncü nesliyle yollara çıktı.

    2023 yılında Tofaş’taki üretimi sona erdi ve Fiat Chrysler ve PSA Grubu’nun birleşmesiyle oluşan Stellantis bünyesinde K9 platformunda beşinci nesil yeni gövdesi ile birlikte ithal edilerek satılmaya başlandı. Bu dönemde de yüksek satış performansı devam eden Doblo’nun 2024 yılı ortasında makyajlanmış 6’ncı nesli satışa sunuldu. Şimdi 2026’nın üçüncü çeyreğinde, 6’ncı nesil Doblo’lar yeniden Türkiye’de üretilmeye başlanacak.

    Bir anlamda Doblo 3 yıllık bir aradan sonra yuvasına geri dönmüş olacak. Aradan geçen 26 yılda 600 binden fazla Doblo’yu ülkemizde kullacılarımızla buluşturduk. Hafif ticari araç pazarında mini van sınıfının ortaya çıkmasına ve büyümesine öncülük eden Türkiye’nin ikonik   modellerinden Doblo’nun yeniden Türkiye’de üretilecek olması bizlere büyük mutluluk ve heyacan veriyor.

