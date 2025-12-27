Fiat Grande Panda Hibrit Türkiye'de | Trafikte yol kesene hapis cezası - DH Oto Gündem

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızın bu haftaki bölümünde Grande Panda'nın hibrit versiyonu ve fiyatı, Çinli Leapmotor'un Avrupa'da üretim planları, trafikte yol kesene getirilen hapis cezası gibi konuları değerlendirdik.

Programımızın bu haftaki bölümünde Grande Panda'nın hibrit versiyonu ve fiyatı, Çinli Leapmotor'un Avrupa'da üretim planları, trafikte yol kesene getirilen hapis cezası gibi konuları değerlendirdik.

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:36 - Fiat Grande Panda Hİbrit

06:29 - Leapmotor Avrupa'da üretim planları

11:18 - Leapmotor D19'un iç mekan görselleri

17:35 - Trafikte yol kesene hapis cezası

25:20 - Volkswagen ID. UNYX 08'in menzili açıklandı

32:10 - Yeni Suzuki Across

36:35 - Kapanış

