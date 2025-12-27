Kim Nerede? 719 Türkiye’ye KAAN için 10 adet F-110 motoru teslim edildi 140 En çok kullanılan sosyal medya platformları açıklandı: Türkiye'de sıralama nasıl? 137 2025’in en iyi filmleri: Bu yıl övgülere boğulan 20 film
    Fiat Grande Panda Hibrit Türkiye'de | Trafikte yol kesene hapis cezası - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde Grande Panda'nın hibrit versiyonu ve fiyatı, Çinli Leapmotor'un Avrupa'da üretim planları, trafikte yol kesene getirilen hapis cezası gibi konuları değerlendirdik.

    Programımızın bu haftaki bölümünde Grande Panda'nın hibrit versiyonu ve fiyatı, Çinli Leapmotor'un Avrupa'da üretim planları, trafikte yol kesene getirilen hapis cezası gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    00:36 - Fiat Grande Panda Hİbrit

    06:29 - Leapmotor Avrupa'da üretim planları

    11:18 - Leapmotor D19'un iç mekan görselleri

    17:35 - Trafikte yol kesene hapis cezası

    25:20 - Volkswagen ID. UNYX 08'in menzili açıklandı

    32:10 - Yeni Suzuki Across

    36:35 - Kapanış

