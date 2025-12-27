Fiat Grande Panda Hibrit Türkiye'de | Trafikte yol kesene hapis cezası - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Grande Panda'nın hibrit versiyonu ve fiyatı, Çinli Leapmotor'un Avrupa'da üretim planları, trafikte yol kesene getirilen hapis cezası gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
00:36 - Fiat Grande Panda Hİbrit
06:29 - Leapmotor Avrupa'da üretim planları
11:18 - Leapmotor D19'un iç mekan görselleri
17:35 - Trafikte yol kesene hapis cezası
25:20 - Volkswagen ID. UNYX 08'in menzili açıklandı
32:10 - Yeni Suzuki Across
36:35 - Kapanış