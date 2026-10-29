Fiat Grande Panda'nın menzili 400 km'ye yükseltildi: Ancak bir özellik iptal edildi

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Tam Boyutta Gör İtalyan otomobil üreticisi Fiat, şehir içi kullanıma yönelik elektrikli modeli Grande Panda için yeni bir batarya seçeneği sunarak aracın menzili 400 kilometreye çıkardı. Yeni versiyon Renault 5 ve Volkswagen ID. Polo gibi rakipleri karşısında menzil ve fiyat avantajıyla öne çıkmayı hedefliyor.

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Yapılan güncellemeyle birlikte elektrikli Fiat Grande Panda'nın WLTP normlarına göre sürüş menzili 320 km'den 400 km'ye yükseltildi. Araçta bulunan 83 kW (113 bg) gücündeki elektrik motoru korunurken, batarya kapasitesi 44 kWh'den 54 kWh'ye çıkarıldı. Böylece araç motor performansını değiştirmeden menzilini 80 km (%25) artırmış oldu.

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Entegre spiral şarj kablosuna veda

Menzil artışıyla birlikte Grande Panda ilk tanıtıldığında en dikkat çekici özelliklerinden biri olan ön bölüme entegre 4.5 metrelik spiral şarj kablosunu kaybetti. Fiat, 7.4 kW AC güç sunan entegre kablo sisteminin yerine artık standart olarak 11 kW'lık üç fazlı şarj ünitesi ve ayrı bir şarj kablosu sunuyor.

Tam Boyutta Gör Bu değişiklik uyumlu şarj istasyonlarında daha yüksek şarj gücünden yararlanmayı sağlasa da tek fazlı ev tipi elektrik bağlantılarında 11 kW'lık tam güce ulaşılmasına imkan tanımıyor. Aracın en karakteristik ve pratik özelliklerinden biri sayılan bu kablonun olmaması, yeni versiyonu mevcut modelden ayıran en net detaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Fiat'ın Hollanda pazarına yönelik açıklamasına göre yeni 54 kWh batarya seçeneği Pop, Icon ve La Prima donanım paketlerinde tercih edilebilecek. Yeni versiyonun Türkiye'ye ne zaman geleceği ve nasıl bir fiyatla satılacağı henüz belli değil. Türkiye'de şu anda satışta olan elektrikli Grande Panda, 44 kWh bataryasıyla 320 km menzil sunarken kampanyalı olarak 1.584.900 TL'ye satılıyor.

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Fiat Grande Panda'nın menzili 400 km'ye yükseltildi

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