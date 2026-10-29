Fiat Grande Panda'nın menzili 400 km'ye yükseltildi: Ancak bir özellik iptal edildi

Yapılan güncellemeyle birlikte elektrikli Fiat Grande Panda'nın WLTP normlarına göre sürüş menzili 320 km'den 400 km'ye yükseltildi. Araçta bulunan 83 kW (113 bg) gücündeki elektrik motoru korunurken, batarya kapasitesi 44 kWh'den 54 kWh'ye çıkarıldı. Böylece araç motor performansını değiştirmeden menzilini 80 km (%25) artırmış oldu.
Entegre spiral şarj kablosuna veda
Menzil artışıyla birlikte Grande Panda ilk tanıtıldığında en dikkat çekici özelliklerinden biri olan ön bölüme entegre 4.5 metrelik spiral şarj kablosunu kaybetti. Fiat, 7.4 kW AC güç sunan entegre kablo sisteminin yerine artık standart olarak 11 kW'lık üç fazlı şarj ünitesi ve ayrı bir şarj kablosu sunuyor.
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