Fiat Grizzly geliyor: Egea'nın yerine geçecek model bu mu?

Fiat Grizzly hakkında ortaya çıkan ilk bilgiler otomotiv dünyasında büyük merak uyandırdı. Peki bu model gerçekten Egea'nın yerini alabilir mi? Bu videoda Fiat Grizzly'nin beklenen teknik özelliklerini, kullanacağı platformu, Stellantis'in Smart Car mimarisiyle olan bağlantısını, C segmentindeki konumunu ve olası fiyatlandırmasını değerlendiriyoruz. Ayrıca Grizzly'nin Türkiye'de üretilip üretilmeyeceği, Tofaş'ın geleceği açısından ne anlama geldiği ve Egea sonrası dönemde Fiat'ın nasıl bir yol izleyeceği üzerine konuşuyoruz.
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