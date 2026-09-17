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    Fiat Grizzly şok fiyatla geliyor: Fiat yöneticisinden iddialı sözler

    Fiat Avrupa patronu Gaetano Thorel, Türkiye ve Latin Amerika pazarlarında rekabet etmek üzere geliştirilen Fiat Grizzly'nin satış fiyatıyla otomotiv pazarında şok etkisi yaratacağını açıkladı.

    Fiat Grizzly şok fiyatla geliyor: Fiat yöneticisi iddialı konuştu Tam Boyutta Gör
    Fiat Avrupa Direktörü Gaetano Thorel, İngiliz otomobil dergisi Autocar'a verdiği röportajda merakla beklenen yeni Fiat Grizzly modeli hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Thorel, C segmentinde yer alan yeni SUV modelinin açıklanacak satış fiyatıyla otomotiv pazarında adeta şok etkisi yaratacağını söyledi.

    Grizzly'nin küresel bir proje olduğunu belirten deneyimli yönetici, modelin Türkiye ve Latin Amerika pazarlarında rekabet etmek üzere geliştirildiğini ifade etti. Thorel, Grizzly'nin Avrupa'da da farklı bir formülle ailelere yönelik bir ulaşım seçeneği olarak kendisine yer bulacağını söyledi.

    Fiat Grizzly şok fiyatla geliyor: Fiat yöneticisi iddialı konuştu Tam Boyutta Gör

    Gövde seçenekleri ve motor yelpazesi

    4.5 metre uzunluğa sahip olan Fiat Grizzly, Citroen C3 ve Grande Panda modellerinde de kullanılan Smart Car platformu üzerinde yükseliyor. Boyutları ve konumlandırmasıyla Grande Panda'nın daha büyük bir "kardeşi" olarak öne çıkan model, hem klasik SUV hem de tavan çizgisinin arkaya doğru eğildiği fastback gövde seçenekleriyle sunulacak.

    Modelin motor seçenekleri de oldukça geniş tutuluyor. Fiat Grizzly, Stellantis tarafından geliştirilen yeni Turbo 100 benzinli motorun yanı sıra 1.2 MHEV hafif hibrit ve %100 elektrikli motor seçenekleriyle piyasaya sürülecek.

    Fiat Grizzly şok fiyatla geliyor: Fiat yöneticisi iddialı konuştu Tam Boyutta Gör

    "Grizzly" ismi neden seçildi?

    Model isminin seçimine de değinen Thorel, Grizzly'nin teknik açıdan saldırgan bir hayvan olduğunu kabul ederken, isim tercihinin Panda model ailesindeki büyüklük sıralamasından geldiğini söyledi.

    Fiat Grizzly şok fiyatla geliyor: Fiat yöneticisi iddialı konuştu Tam Boyutta Gör
    Panda ve Grande Panda'nın ardından ailenin en büyük üyesine Grizzly adını verdiklerini belirten Thorel "Şimdi asıl hedefimiz Grizzly'yi Fiat'a özgü, sempatik ve güler yüzlü bir figür haline getirmek. Bunu reklamlarımızda nasıl yapacağımızı göreceksiniz" dedi.
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