Fiat Grizzly şok fiyatla geliyor: Fiat yöneticisinden iddialı sözler

Grizzly'nin küresel bir proje olduğunu belirten deneyimli yönetici, modelin Türkiye ve Latin Amerika pazarlarında rekabet etmek üzere geliştirildiğini ifade etti. Thorel, Grizzly'nin Avrupa'da da farklı bir formülle ailelere yönelik bir ulaşım seçeneği olarak kendisine yer bulacağını söyledi.
Gövde seçenekleri ve motor yelpazesi
4.5 metre uzunluğa sahip olan Fiat Grizzly, Citroen C3 ve Grande Panda modellerinde de kullanılan Smart Car platformu üzerinde yükseliyor. Boyutları ve konumlandırmasıyla Grande Panda'nın daha büyük bir "kardeşi" olarak öne çıkan model, hem klasik SUV hem de tavan çizgisinin arkaya doğru eğildiği fastback gövde seçenekleriyle sunulacak.
Modelin motor seçenekleri de oldukça geniş tutuluyor. Fiat Grizzly, Stellantis tarafından geliştirilen yeni Turbo 100 benzinli motorun yanı sıra 1.2 MHEV hafif hibrit ve %100 elektrikli motor seçenekleriyle piyasaya sürülecek.
"Grizzly" ismi neden seçildi?
Model isminin seçimine de değinen Thorel, Grizzly'nin teknik açıdan saldırgan bir hayvan olduğunu kabul ederken, isim tercihinin Panda model ailesindeki büyüklük sıralamasından geldiğini söyledi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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