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Oynat Fiat, yeni C-SUV modelleri Grizzly ve Fastback'i Türkiye'de satışa çıkardı. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle gelen araçlardan Grizzly geleneksel hatlarıyla öne çıkarken, daha uzun olan sportif Fastback ise 608 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Modellerde 10 inç dijital ekranlar ve gelişmiş güvenlik sistemleri yer alıyor. Yeni araçlar, lansmana özel 1 milyon 499 bin liradan başlayan fiyatlarla bayilerdeki yerini aldı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Fiat'ın Türkiye pazarındaki ürün gamına iki yeni model daha eklendi. C segmentinde konumlanan yeni Fiat Grizzly ve Fiat Fastback'in Türkiye fiyatları açıklandı. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle satışa sunulan modeller, geniş iç hacimleri ve farklı gövde tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

24 Kasım itibarıyla Türkiye'deki Fiat showroom'larında yerini alan modellerden Grizzly, geleneksel SUV tasarımıyla öne çıkarken Fastback ise daha sportif çizgilere ve eğimli bir tavan yapısına sahip. İki model, Stellantis'in farklı güç aktarma sistemlerine uyumlu Smart Car platformunu paylaşıyor ve Fas'taki Kenitra fabrikasında üretiliyor.

Fiat Grizzly ve Fastback Türkiye fiyatları

Model Motor ve donanım Fiyat Lansman Fiyatı Fiat Grizzly 1.2 Turbo MT 100 HP Icon 1.799.000 TL 1.599.000 TL Fiat Grizzly 1.2 Turbo MT 100 HP La Prima 1.899.000 TL 1.699.000 TL Fiat Grizzly 1.2 MHEV 145 HP eDCT Icon 2.099.000 TL 1.899.000 TL Fiat Grizzly 1.2 MHEV 145 HP eDCT La Prima 2.199.000 TL 1.999.000 TL Fiat Fastback 1.2 Turbo MT 100 HP Icon 1.699.000 TL 1.499.000 TL Fiat Fastback 1.2 Turbo MT 100 HP La Prima 1.799.000 TL 1.599.000 TL Fiat Fastback 1.2 MHEV 145 HP eDCT Icon 2.019.000 TL 1.819.000 TL Fiat Fastback 1.2 MHEV 145 HP eDCT La Prima 2.099.000 TL 1.899.000 TL

Fiat Grizzly ve Fastback'in teknik özellikleri

Tam Boyutta Gör Fiat Grizzly ve Fastback, aynı altyapıyı paylaşmalarına rağmen farklı tasarımlarla birbirinden ayrılıyor. Daha dik tavan çizgisine sahip Grizzly, özellikle aile kullanımına yönelik bir SUV olarak konumlandırılıyor. Fastback ise arkaya doğru alçalan tavan tasarımıyla sportif bir görünüm sunuyor.

Grizzly 4.390 mm, Fastback ise 4.490 mm uzunluğa sahip. Her iki modelin genişliği 1.790 mm, yüksekliği 1.590 mm ve aks mesafesi 2.670 mm olarak açıklanıyor.

- Fiat Grizzly Fiat Fastback Uzunluk 4.390 mm 4.490 mm Genişlik 1.790 mm 1.790 mm Yükseklik 1.590 mm 1.590 mm Aks mesafesi 2.670 mm 2.670 mm Bagaj hacmi 545 litreye kadar 608 litreye kadar

Boyutlarına göre geniş bir yaşam alanı sunan modeller, bagaj kapasiteleriyle de dikkat çekiyor. Grizzly'de 545 litreye kadar bagaj hacmi sunulurken Fastback'te bu değer 608 litreye ulaşıyor. Arka koltuklar katlandığında ise her iki modelde de 1.700 litrenin üzerinde yükleme alanı elde edilebiliyor. Bagaj hacimleri versiyona göre değişebiliyor.

Fiat Grizzly ve Fastback motor seçenekleri

Tam Boyutta Gör Türkiye pazarına benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle giriş yapan Fiat Grizzly ve Fastback, farklı performans ve tüketim beklentilerine hitap ediyor. 100 beygir güç üreten 1.2 litrelik turbo benzinli motor, 6 ileri manuel şanzımanla eşleştiriliyor. Bir diğer seçenek ise 145 beygir güç üreten hafif hibrit sistem. Benzinli motorun elektrik desteğiyle birlikte çalıştığı bu versiyonda, çift kavramalı eDCT otomatik şanzıman görev yapıyor.

Fiat Grizzly ve Fastback donanım özellikleri

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Fiat'ın yeni modellerinde teknolojik özellikler ve günlük kullanım kolaylığı ön planda tutuluyor. İki otomobilde de yatay çizgilerin hakim olduğu ön konsol, dijital göstergeler ve geniş multimedya ekranı dikkat çekiyor.

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Fiat Grizzly ve Fastback modellerinde donanım seviyesine göre 10 inç dokunmatik multimedya ekranı, Full LED ön farlar, yüzen orta konsol tasarımı ve 18 inç alaşım jantlar bulunuyor. Ayrıca 10 inç dijital gösterge paneli, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı, kablosuz telefon şarjı, geri görüş kamerası ve altı hoparlörlü ses sistemi gibi özellikler sunuluyor.

Güvenlik tarafında ise donanım seviyesine bağlı olarak otomatik acil frenleme, şerit takip asistanı, trafik işareti tanıma, sürücü dikkat uyarısı, kör nokta uyarısı ve otomatik uzun far asistanı gibi sistemler yer alıyor.

Fiat Grizzly ve Fastback arasındaki farklar neler?

Tam Boyutta Gör İki model arasındaki temel fark gövde tasarımında ortaya çıkıyor. Grizzly, daha dik arka bölüm ve yüksek tavan çizgisi sayesinde geleneksel SUV özelliklerini ön plana çıkarıyor. Fastback ise daha akıcı tavan yapısıyla sportif bir görünüm sunuyor.

Fastback'in Grizzly'den 10 cm daha uzun olması, bagaj hacmine de yansıyor. 608 litreye kadar bagaj kapasitesi sunan Fastback, bu açıdan 545 litrelik Grizzly'nin önüne geçiyor. Buna karşılık Grizzly'nin daha dik tavan yapısı, özellikle arka bölümde kullanım kolaylığını artırmayı hedefliyor.

Her iki model de aynı aks mesafesine ve benzer iç mekân düzenine sahip. Dolayısıyla seçimde tasarım tercihleri, bagaj ihtiyaçları ve Türkiye'de sunulan motor-donanım kombinasyonları belirleyici olacak.

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Fiat Grizzly ve Fastback'in Türkiye fiyatları belli oldu!

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