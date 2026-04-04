Fiat Panda'dan sonra şimdi de Fiat Koala geliyor: İşte detaylar

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör İtalyan otomobil devi Fiat, ürün gamını genişletmeye hazırlanırken yeni modelleri için seçtiği isimlerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ekim 2026'da Paris Otomobil Fuarı'nda resmi olarak tanıtılması beklenen iki yeni SUV modelinin tıpkı ikonik "Panda" modeli gibi hayvan isimleri taşıyabileceği konuşuluyor.

Şirketin 19 Mart'ta "Fiat Grizzly" ismini tescil ettirmesi bu beklentileri doğrulayan ilk adımdı. Sektör kaynakları geniş iç hacmiyle dikkat çeken ve yedi kişiye kadar oturma kapasitesi sunması beklenen büyük SUV modelinin Grizzly (boz ayı) adını alabileceğini belirtiyor. Hayvanlar aleminden seçilen isimler bununla sınırlı kalmadı.

Tam Boyutta Gör

Kompakt şehir otomobili de olabilir

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Fiat son olarak "Koala" isminin de marka tescilini gerçekleştirdi. Bu ismin daha sportif ve akıcı hatlara sahip olan SUV-coupe (fastback) modeli için mi yoksa Panda'dan biraz daha büyük farklı bir segmentteki araç için mi kullanılacağı henüz belli değil. Bir diğer ilginç iddia ise Koala'nın Paris'te tanıtılacak SUV modellerinden bağımsız olarak küçük ve ekonomik bir şehir içi aracı olabileceği yönünde.

Öte yandan, Ekim 2026'da tanıtılacak olan iki yeni SUV modelinin Stellantis grubunun Smart Car platformu üzerine inşa edileceği bildiriliyor. Bu altyapı sayesinde araçlar, Citroen C3 Aircross ve Opel Frontera ile benzer boyut ve teknolojik özellikler sunacak. Fiat Koala'nın üretim yeri, markanın bu ismi hangi segmentteki araç için kullanacağına bağlı olarak netleşecek. Fas'taki Kenitra fabrikası ciddi bir olasılık olarak öne çıkıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Fiat Panda'dan sonra şimdi de Fiat Koala geliyor: İşte detaylar

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: