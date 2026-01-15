FIAT'tan radikal fikir: Şehir otomobilleri 117 km/s'yi geçemesin

Özellikle Avrupa Birliği'nin zorunlu kıldığı modern sürücü destek sistemleri (ADAS), küçük ve uygun fiyatlı otomobiller için ciddi bir maliyet yükü yaratmakta. Aşırı pahalı donanımlar, sensörler, kameralar, trafik işareti tanıma sistemleri ve bunları yöneten yazılımlar şehir otomobillerinde fiyatı doğrudan yukarı çekiyor. FIAT CEO'su Olivier François'ya göre bu zorunluluklar şehir içi kompakt otomobillerin fiyatlarını son 5-6 yılda yaklaşık %60 oranında artırdı.
"Düşük hız için tüm bunlar gereksiz"
Bu noktada FIAT, Avrupa’daki ortalama yasal hız sınırını temel alarak küçük şehir modellerinin maksimum hızını 117 km/s ile sınırlandırmayı öneriyor. Markanın düşüncesine göre, eğer bu uygulanırsa çoğunlukla düşük hızlarda kullanılan bu araçların, yüksek hız senaryoları için tasarlanan pahalı ADAS donanımlarına ihtiyacı kalmayacak. Deneyimli yönetici şehir içinde kullanılan bir araçta yüksek hız güvenliği için binlerce euro değerinde donanım bulundurmanın pratik bir faydası olmadığını savunuyor.
Öte yandan Avrupa Birliği'nin gündeminde olan yeni M1E sınıfı, FIAT'ın savunduğu yaklaşımla paralel çizgide. Henüz detayları netleşmeyen bu yeni düzenlemeni, gereksiz teknolojik donanım yükünü azaltarak uygun fiyatlı elektrikli şehir otomobillerinin önünü açması bekleniyor. İtalyan marka bu stratejiyi uygularsa, otomobil dünyası "daha fazla teknoloji" yerine "ihtiyaç kadar teknoloji" felsefesine geçiş yapabilir.