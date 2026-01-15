FIAT'tan radikal fikir: Şehir otomobilleri 117 km/s'yi geçemesin

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Avrupa otomobil pazarında bir dönem satışların lokomotifi olan küçük şehir otomobilleri, son yıllarda ciddi bir krizle karşı karşıya kaldı. Volkswagen Up!, SEAT Mii, Skoda Citigo, Peugeot 108, Citroen C1, Toyota Aygo, Ford Ka ve Ford Fiesta gibi birçok model, artan maliyetler ve düşük kârlılık nedeniyle ya üretimden kalktı ya da sessizce rafa kaldırıldı. Bunun en büyük sebebi ise Avrupa'nın giderek sıkılaşan güvenlik ve emisyon düzenlemeleri.

Özellikle Avrupa Birliği'nin zorunlu kıldığı modern sürücü destek sistemleri (ADAS), küçük ve uygun fiyatlı otomobiller için ciddi bir maliyet yükü yaratmakta. Aşırı pahalı donanımlar, sensörler, kameralar, trafik işareti tanıma sistemleri ve bunları yöneten yazılımlar şehir otomobillerinde fiyatı doğrudan yukarı çekiyor. FIAT CEO'su Olivier François'ya göre bu zorunluluklar şehir içi kompakt otomobillerin fiyatlarını son 5-6 yılda yaklaşık %60 oranında artırdı.

"Düşük hız için tüm bunlar gereksiz"

Bu noktada FIAT, Avrupa’daki ortalama yasal hız sınırını temel alarak küçük şehir modellerinin maksimum hızını 117 km/s ile sınırlandırmayı öneriyor. Markanın düşüncesine göre, eğer bu uygulanırsa çoğunlukla düşük hızlarda kullanılan bu araçların, yüksek hız senaryoları için tasarlanan pahalı ADAS donanımlarına ihtiyacı kalmayacak. Deneyimli yönetici şehir içinde kullanılan bir araçta yüksek hız güvenliği için binlerce euro değerinde donanım bulundurmanın pratik bir faydası olmadığını savunuyor.

Öte yandan Avrupa Birliği'nin gündeminde olan yeni M1E sınıfı, FIAT'ın savunduğu yaklaşımla paralel çizgide. Henüz detayları netleşmeyen bu yeni düzenlemeni, gereksiz teknolojik donanım yükünü azaltarak uygun fiyatlı elektrikli şehir otomobillerinin önünü açması bekleniyor. İtalyan marka bu stratejiyi uygularsa, otomobil dünyası "daha fazla teknoloji" yerine "ihtiyaç kadar teknoloji" felsefesine geçiş yapabilir.

