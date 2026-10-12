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    Fiat'tan şekil değiştiren otomobil konsepti: Hem aile otomobili hem pickup

    Fiat, aile otomobilinden pick-up’a dönüşebilen Multiplay konseptini tanıttı. 4,45 metrelik model; hareketli arka bölümü, evcil hayvan alanı ve bisiklet taşıyıcısına dönüşen spoyleriyle dikkat çekiyor.

    Fiat'tan şekil değiştiren otomobil konsepti: Fiat Multiplay Tam Boyutta Gör
    Fiat, 2026 Paris Otomobil Fuarı kapsamında Multiplay adlı yeni konseptini tanıttı. 4,45 metre uzunluğundaki otomobil, bir MPV’nin alan verimliliğini SUV tasarım detayları ve pickup kullanışlılığıyla birleştiriyor.

    Konseptin çıkış noktası, aynı ailenin gün içinde değişen yolcu ve yük taşıma ihtiyaçlarını tek bir otomobille karşılamak. Multiplay, bu amaçla geliştirilen hareketli arka bölümü sayesinde kapalı bir aile otomobilinden 4 kişilik, açık kasalı bir pickup’a dönüşebiliyor.

    Hareketli arka bölümle gövde şekil değiştiriyor

    Multiplay’in merkezinde, C sütunu çevresinde geliştirilen “Metamorfosi” mimarisi bulunuyor. Arka modülün otomobilin uzunlamasına ekseni boyunca kaydırılmasıyla kabin ve yük alanının düzeni değiştirilebiliyor.

    Aile kullanımında 6 koltuk ve “Petsenger seat” adlı ek bir modüler birim sunuluyor. Fiat’ın “6+1” olarak tanımladığı bu düzende “+1”, farklı amaçlarla kullanılabilen esnek bir alanı ifade ediyor.

    Pickup düzenine geçildiğinde ise 4 koltuk korunurken arkada bisiklet, spor ekipmanı ve büyük eşyaların taşınabileceği açık bir yük kasası oluşuyor. Böylece ihtiyaç duyulan taşıma alanı, otomobilin gövdesi dönüştürülerek elde ediliyor.

    Spoyler, bisiklet taşıyıcısına dönüşüyor

    Fiat'tan şekil değiştiren otomobil konsepti: Fiat Multiplay Tam Boyutta Gör
    Arka spoyler de birden fazla işlev üstleniyor. Parça döndürülerek entegre bisiklet taşıyıcısı haline getirilebiliyor. Bu sistem, pickup düzeninde 2 bisiklete kadar taşıma imkanı sunuyor. Böylece aerodinamik amaçla kullanılan bir gövde parçası, ayrıca harici bir taşıyıcı takılmasına gerek kalmadan yük taşıma görevini de üstleniyor.

    Multiplay, Fiat’ın kompakt dış boyutlarda geniş yaşam alanı sunmaya odaklanan Multipla geçmişinden ilham alıyor. 1956’daki Fiat 600 Multipla, yaklaşık 3,5 metrelik gövdesinde 6 kişiye yer sunuyordu. 1998’de tanıtılan Multipla ise 4 metreden kısa gövdesinde, iki sıraya yerleştirilmiş 6 koltukla dikkat çekmişti.

    Yeni konsept, bu yaklaşımı değişken gövde mimarisi ve çok işlevli kabin parçalarıyla sürdürüyor. Fiat, Multiplay’in belirli bir seri üretim modelinin ön gösterimi olmadığını, gelecekte kullanılabilecek çözümlerin denendiği bir çalışma olduğunu özellikle belirtiyor.

    Çocuk koltuğundan evcil hayvan alanına

    Fiat'tan şekil değiştiren otomobil konsepti: Fiat Multiplay Tam Boyutta Gör
    Kabindeki Petsenger seat, yolculuğun ihtiyaçlarına göre farklı görevler üstlenebiliyor. Bu modüler birim; çocuk koltuğu bağlantı noktası, evcil hayvan alanı, küçük masa veya saklama bölmesi olarak kullanılabiliyor.

    Evcil hayvanlara yönelik ayrıntılar da kabin parçalarına entegre edilmiş. Petsenger minderinin dış bölümündeki bir parça çıkarılarak gezdirme kayışı olarak kullanılabiliyor. Kapı içindeki bölmede ise katlanabilir mama veya su kabı bulunuyor.

    Saklama cepleri, elastik bantlar ve çok işlevli parçalar, eşyaların kabin içinde düzenlenmesine yardımcı oluyor. Fiat, arka bölümdeki aile alanının 2 çocuğa, gerektiğinde bir yetişkine de yer sağlayabildiğini belirtiyor. Bu alan, çocukların ebeveynlerin görüş ve erişim mesafesinde kalacağı şekilde tasarlanmış.

    Ön yolcu koltuğu şezlong oluyor

    Fiat'tan şekil değiştiren otomobil konsepti: Fiat Multiplay Tam Boyutta Gör
    Multiplay’in ön yolcu koltuğu, otomobil park halindeyken “Sunseat” adlı dinlenme düzenine dönüştürülebiliyor. Arkaya dönük bu konumda ön konsol sırt desteği olarak kullanılıyor ve panoramik tavanın altında şezlong benzeri bir alan oluşuyor. Böylece kabin, kitap okumak veya dinlenmek için de kullanılabiliyor.

    Geniş yan camlar ve panoramik tavan, içeri giren doğal ışığı artırıyor. Bu açık ve ferah yapı, konseptin açık hava etkinliklerine yönelik kullanım anlayışını tamamlıyor.

    Otomobil kapandığında ekran da kayboluyor

    Ön konsoldaki yatay şerit, Akdeniz’de gökyüzüyle denizin birleştiği ufuk çizgisinden esinleniyor. Gövde rengini iç mekâna taşıyan bu düzenin içine gizli bir ekran yerleştirilmiş.

    Otomobil kapatıldığında ekran görünmez hale geliyor ve konsolda daha sade bir görünüm oluşuyor. Fiat, dijital işlevleri kabine bu şekilde entegre ederek yolculara ve onların faaliyetlerine daha fazla alan bırakmayı hedefliyor.

    Multiplay’in tanıtımında motor, batarya veya performans verileri paylaşılmadı. Konsept şimdilik, tek bir otomobilin farklı araçların ve ek aksesuarların görevlerini nasıl üstlenebileceğini araştıran bir tasarım ve işlevsellik çalışması olarak öne çıkıyor.

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

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