Fiat'tan sürpriz hamle: Efsane model Punto geri dönüyor

2026 Paris Otomobil Fuarı'nda L'Automobile Magazine'e konuşan Belloni, B segmentinin Fiat için kritik önem taşıdığını vurguladı. "Fiat gibi bir markanın kataloğunda mutlaka bir Punto bulunmalı" diyen deneyimli yönetici, Avrupa'da Renault Clio ve Dacia Sandero gibi modellerin elde ettiği başarıya dikkat çekti.
Ford Fiesta'nın üretimden kalkmasıyla pazarda oluşan boşluklara değinen Belloni, Fiat'ın B segmentindeki pazar payını geri kazanmasının zamanının geldiğini belirtti. Yeni Fiat Punto, markanın B segmentindeki temsilcisi Grande Panda ile birlikte ürün gamında yer alacak.
Crossover değil, geleneksel hatchback
Grande Panda crossover sınıfında konumlanırken, dördüncü nesil Punto geleneksel B segmenti hatchback tercih eden sürücülere hitap edecek. Belloni, yeni modelin tasarımında ise geçmişe gönderme yapan "neo-retro" bir yaklaşım yerine modern ve özgün çizgilerin benimsenmesinin planlandığını belirtti.
Elektrikli versiyonu da planlanıyor
İlk kez 1993 yılında efsanevi Uno modelinin yerini almak üzere piyasaya sürülen Punto, 2018 yılına kadar Grande Punto ve Punto EVO gibi isimlerle üç nesil boyunca Avrupa yollarında boy gösterdi.
Yeni nesil Punto'nun çoklu enerji altyapısıyla hem içten yanmalı hem de tamamen elektrikli motor seçeneklerine sahip olması öngörülüyor. Modelin, Grande Panda ve Citroen C3'te kullanılan düşük maliyetli Smart Car platformunu mu kullanacağı, yoksa yeni nesil Opel Corsa ve Peugeot 208'de kullanılacak daha gelişmiş STLA One platformu üzerine mi inşa edileceği henüz netlik kazanmış değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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