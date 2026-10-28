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    Fiat'tan sürpriz hamle: Efsane model Punto geri dönüyor

    Fiat, 2018'de üretimi biten efsane Punto modelini geri döndürmeye hazırlanıyor. Yeni Punto hem içten yanmalı hem de elektrikli seçenekleriyle Renault'nun pazar hakimiyetine meydan okuyacak.

    Fiat'tan sürpriz hamle: Efsane model Punto geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Fiat, Abarth ve Lancia CEO'su Arnaud Belloni, markanın efsanevi otomobili Punto'nun yeniden yollara döneceğini sürpriz bir açıklamayla doğruladı. Üretimi 2018 yılında sona eren model, dördüncü nesliyle otomobil tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

    2026 Paris Otomobil Fuarı'nda L'Automobile Magazine'e konuşan Belloni, B segmentinin Fiat için kritik önem taşıdığını vurguladı. "Fiat gibi bir markanın kataloğunda mutlaka bir Punto bulunmalı" diyen deneyimli yönetici, Avrupa'da Renault Clio ve Dacia Sandero gibi modellerin elde ettiği başarıya dikkat çekti.

    Ford Fiesta'nın üretimden kalkmasıyla pazarda oluşan boşluklara değinen Belloni, Fiat'ın B segmentindeki pazar payını geri kazanmasının zamanının geldiğini belirtti. Yeni Fiat Punto, markanın B segmentindeki temsilcisi Grande Panda ile birlikte ürün gamında yer alacak.

    Fiat'tan sürpriz hamle: Efsane model Punto geri dönüyor Tam Boyutta Gör

    Crossover değil, geleneksel hatchback

    Grande Panda crossover sınıfında konumlanırken, dördüncü nesil Punto geleneksel B segmenti hatchback tercih eden sürücülere hitap edecek. Belloni, yeni modelin tasarımında ise geçmişe gönderme yapan "neo-retro" bir yaklaşım yerine modern ve özgün çizgilerin benimsenmesinin planlandığını belirtti.

    Fiat'tan sürpriz hamle: Efsane model Punto geri dönüyor Tam Boyutta Gör

    Elektrikli versiyonu da planlanıyor

    İlk kez 1993 yılında efsanevi Uno modelinin yerini almak üzere piyasaya sürülen Punto, 2018 yılına kadar Grande Punto ve Punto EVO gibi isimlerle üç nesil boyunca Avrupa yollarında boy gösterdi.

    Yeni nesil Punto'nun çoklu enerji altyapısıyla hem içten yanmalı hem de tamamen elektrikli motor seçeneklerine sahip olması öngörülüyor. Modelin, Grande Panda ve Citroen C3'te kullanılan düşük maliyetli Smart Car platformunu mu kullanacağı, yoksa yeni nesil Opel Corsa ve Peugeot 208'de kullanılacak daha gelişmiş STLA One platformu üzerine mi inşa edileceği henüz netlik kazanmış değil.

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    emrahmt 4 gün önce

    tuhaf

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