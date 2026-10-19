Fiat'dan ucuz elektrikli hamlesi: Koala, Citroen 2CV ile kardeş olacak

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Tam Boyutta Gör Fiat, ürün gamının giriş seviyesini yenilemek için küçük ve uygun fiyatlı elektrikli otomobillere odaklanıyor. Markanın bu kapsamda hazırladığı ilk model, yeniden doğan Citroen 2CV ile ortak platform kullanacak. Fiat yöneticilerine göre otomobilin geliştirme süreci, Paris Otomobil Fuarı’nda konsept olarak sergilenen 2CV ile benzer olgunluğa ulaşmış durumda.

Yeni modelin, Avrupa’da yaklaşık 15 yıldır satılan ve artık Pandina adıyla da anılan içten yanmalı Panda’nın elektrikli karşılığı olması bekleniyor. Ancak Panda ailesinde konumlanacak otomobilin ismi farklı olabilir: Fiat’ın tescil ettirdiği Koala, olası seçenekler arasında bulunuyor.

Citroen 2CV ile aynı platformu kullanacak

Yeni Fiat, Stellantis’in küçük elektrikli araçlar için geliştirdiği özel platform üzerine inşa edilecek. Aynı altyapıyı kullanacak Citroen 2CV’nin seri üretim versiyonunun 2028’de satışa çıkması planlanıyor. Fiat cephesinde ise kesin tanıtım ve satış tarihleri henüz açıklanmış değil.

Paris Otomobil Fuarı’nda Autocar’a konuşan Fiat yönetimi, bu platform üzerinde birden fazla model geliştirdiklerini belirtti. Tasarım direktörü François Leboine de ilk otomobilin 2CV kadar hazır olduğunu, ancak çalışmalarını göstermek için doğru zamanı beklediklerini ifade etti.

Tam Boyutta Gör Grande Panda ve Grizzly SUV gibi daha büyük modellerle ürün gamını genişleten marka, şimdi şehir otomobillerini yenilemeye öncelik veriyor. Leboine, bu çalışmanın bugün Pandina ve 500’ün bulunduğu giriş seviyesini kapsadığını söylüyor.

Avrupa’nın küçük elektrikli araç planına göre geliştiriliyor

Yeni model, Avrupa Birliği’nde gündeme gelen E-car düzenlemesinden yararlanabilecek şekilde tasarlanıyor. Henüz yasalaşmayan öneri, 4,2 metreden kısa elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Japonya’daki kei otomobil sınıfından ilham alan yaklaşımın temel hedefi, küçük elektrikli araçların maliyetini ve satış fiyatını düşürerek daha geniş kitlelere ulaşmalarını sağlamak. Stellantis ve Renault Grubu’nun Temmuz 2025’te gündeme getirdiği sınıf, Avrupalı üreticiler tarafından kıtadaki otomobil üretiminin geleceği açısından önemli görülüyor.

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Fiat da bu altyapıyı tek bir modelle sınırlamayı düşünmüyor. Marka, küçük ve erişilebilir otomobillere yeniden ağırlık veren stratejisi kapsamında aynı platformdan türeyecek başka araçlar üzerinde de çalışıyor.

Koala ismi tescillendi ama model adı kesinleşmedi

Fiat yönetimi, Koala isminin marka adına tescil edildiğini doğruladı. Bununla birlikte yeni elektrikli otomobilin bu adla satışa çıkacağı henüz kesinleşmiş değil. Farklı bir isim kullanılması, elektrikli modelin mevcut benzinli Panda’dan daha kolay ayrılmasını sağlayabilir.

Fiat, İtalya’da güçlü satışlarını sürdüren Panda’nın hitap ettiği uygun fiyatlı benzinli otomobil pazarını da bırakmayı planlamıyor.

Fiat Avrupa yöneticisi Gaetano Thorel’in daha önce yaptığı açıklamalar da bu yaklaşımı destekliyor. Thorel, Panda müşterilerine uygun bir karşılık bulmaları gerektiğini belirterek farklı güç aktarma seçeneklerini kapsayan bir çözüme ihtiyaç duyduklarını söylemişti.

Gönünen o ki Fiat'ın ucuz elektrikli araç planları bir değil birkaç modeli kapsıyor. Ancak markadan somut bir ürün görmek için biraz daha bekleyeceğiz.

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Fiat'tan ucuz elektrikli "Koala" geliyor: İşte muhtemel tasarımı

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