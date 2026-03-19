Fiat, yeni Giga Panda'yı Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtacak

Fiat cephesinde tanıtılması beklenen modellerin, yaklaşık iki yıl önce konsept olarak gösterilen Giga Panda ve Fastback’in seri üretim versiyonları olacağı ifade ediliyor. Bu modellerin, daha küçük Grande Panda ile aynı Smart Car platformunu kullanacağı ancak daha büyük boyutlara ulaştırılarak aile tipi SUV segmentine konumlandırılacağı belirtiliyor. Böylece Fiat’ın, Dacia Bigster gibi rakiplere doğrudan alternatif sunması hedefleniyor. Paris’teki tanıtımın ardından bu modellerin 2027 yılı başlarında Avrupa yollarına çıkması bekleniyor.
Citroen ise fuarda “karakter sahibi” olarak tanımladığı yeni bir konsept otomobil tanıtacak. Bu modelin, markanın daha önce sergilediği ELO ve Oli konseptlerinin devamı niteliğinde olması ve Citroen’in uygun fiyatlı, sürdürülebilir ve pratik otomobil vizyonunu yansıtması bekleniyor.
Fuarda ayrıca Stellantis'in çoğunluk hissesine sahip olduğu Çinli Leapmotor markasının yeni elektrikli modeli B03 de Avrupa prömiyerini gerçekleştirecek. Volkswagen ID.3'e rakip olarak konumlandırılan modelin, iki farklı batarya seçeneği ve 94 beygir ile 121 beygir güç üreten motor alternatifleriyle sunulacağı belirtiliyor.
