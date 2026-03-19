Fiat, yeni Giga Panda'yı Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtacak

Tam Boyutta Gör Stellantis, Ekim ayında düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı’nda birçok yeni modelin tanıtımını yapmaya hazırlanıyor. Fuarda iki yeni Fiat modeli, yeniden yapılanma sürecindeki Lancia’nın ikinci aracı ve Citroen’in dikkat çekici bir konsept otomobili sahne alacak.

Fiat cephesinde tanıtılması beklenen modellerin, yaklaşık iki yıl önce konsept olarak gösterilen Giga Panda ve Fastback’in seri üretim versiyonları olacağı ifade ediliyor. Bu modellerin, daha küçük Grande Panda ile aynı Smart Car platformunu kullanacağı ancak daha büyük boyutlara ulaştırılarak aile tipi SUV segmentine konumlandırılacağı belirtiliyor. Böylece Fiat’ın, Dacia Bigster gibi rakiplere doğrudan alternatif sunması hedefleniyor. Paris’teki tanıtımın ardından bu modellerin 2027 yılı başlarında Avrupa yollarına çıkması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Lancia tarafında ise markanın yeniden doğuş sürecindeki ikinci önemli adımı olacak Gamma sahneye çıkacak. Geçmişte kullanılan ikonik bir coupe ismini taşıyacak olan yeni Gamma, bu kez SUV formunda olacak. Modelin, DS No7 ile aynı altyapıyı paylaşacağı ve hem içten yanmalı hem de tamamen elektrikli motor seçenekleri sunacağı konuşuluyor.

Citroen ise fuarda “karakter sahibi” olarak tanımladığı yeni bir konsept otomobil tanıtacak. Bu modelin, markanın daha önce sergilediği ELO ve Oli konseptlerinin devamı niteliğinde olması ve Citroen’in uygun fiyatlı, sürdürülebilir ve pratik otomobil vizyonunu yansıtması bekleniyor.

Fuarda ayrıca Stellantis’in çoğunluk hissesine sahip olduğu Çinli Leapmotor markasının yeni elektrikli modeli B03 de Avrupa prömiyerini gerçekleştirecek. Volkswagen ID.3’e rakip olarak konumlandırılan modelin, iki farklı batarya seçeneği ve 94 beygir ile 121 beygir güç üreten motor alternatifleriyle sunulacağı belirtiliyor.

